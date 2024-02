Sparatorie alla parata del Super Bowl a Kansas City: il video sconvolgente

Panico alla parata dei Kansas City Chiefs dopo spari: una vittima e diversi feriti

La parata dei Kansas City Chiefs, vincitori del Super Bowl Nfl, si è trasformata in un momento di terrore quando si sono uditi colpi di arma da fuoco. Il giornalista della BBC che stava seguendo l’evento ha dovuto interrompere il collegamento a causa del panico che si è scatenato tra i presenti. I tifosi hanno iniziato a fuggire alla ricerca di riparo, mentre le forze dell’ordine hanno riferito di una persona uccisa e almeno una dozzina di feriti.

Un momento di terrore durante la parata

Durante la parata dei Kansas City Chiefs a Kansas City, si è verificato un momento di panico quando sono stati uditi colpi di arma da fuoco. Il giornalista della BBC che stava coprendo l’evento ha dovuto interrompere il collegamento a causa della situazione di emergenza. I tifosi presenti hanno iniziato a fuggire in preda al panico, cercando riparo da possibili pericoli. Le autorità locali hanno confermato che una persona è stata uccisa e almeno una dozzina di persone sono rimaste ferite.

Bilancio tragico: una vittima e diversi feriti

La parata dei Kansas City Chiefs si è trasformata in una tragedia quando sono stati uditi colpi di arma da fuoco. Secondo le informazioni fornite dalle forze dell’ordine, una persona è stata uccisa e almeno una dozzina di persone sono rimaste ferite. Il panico si è diffuso tra i tifosi presenti, che hanno cercato di mettersi in salvo. Il giornalista della BBC che stava seguendo l’evento ha dovuto interrompere il collegamento a causa della situazione di emergenza. Le autorità locali sono al lavoro per indagare sull’accaduto e garantire la sicurezza della zona.

About The Author