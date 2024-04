Speciale “Crimini e Criminologia” su Cusano Italia TV: Codice Rosso e emergenza femminicidi

La puntata speciale di “Crimini e Criminologia” andrà in onda domenica 7 aprile alle ore 21.30 su Cusano Italia TV . Questa puntata sarà interamente dedicata alla violenza di genere, all’emergenza legata ai femminicidi e alla legge del 19 luglio 2019, nota come “Codice Rosso”. Questa legge italiana rafforza la tutela delle vittime di violenza, persecuzioni e maltrattamenti. Ad approfondire l’argomento saranno Fabio Camillacci e Gabriele Raho insieme a vari ospiti, con la scheda-copertina curata da Aurora Vena.

La testimonianza di Linda Fathi: un incubo di violenza di genere

Durante la trasmissione, particolare rilievo verrà dato alla drammatica testimonianza di Linda Fathi, una donna iraniana che ha vissuto e continua a vivere un incubo nel nostro Paese a causa di un uomo italiano. In studio si alterneranno ospiti come l’antropologa culturale e giornalista Tiziana Ciavardini, la psicoterapeuta e criminologa Virginia Ciaravolo e il criminologo e giornalista Michel Maritato. Michel Maritato, noto anche come presidente di Assotutela, ha recentemente promosso un’iniziativa simbolica in occasione della Giornata Internazionale della Donna: il posizionamento di una panchina rossa presso la scuola Formazione e aggiornamento Personale Penitenziario Giovanni Falcone. Altri ospiti in studio saranno l’avvocato Luigi Alfano, criminologo forense, e la giornalista del Settimanale Giallo Paola Strocchio. Il Settimanale Giallo, da mesi, si impegna in una campagna per l’introduzione del reato di femminicidio attraverso una speciale petizione.

Rubriche e approfondimenti sulla violenza di genere

Durante la trasmissione, saranno presenti due rubriche focalizzate sulla violenza di genere: “La chiave di volta”, curata dalla psicologa e criminologa Antonella Elena Rossi, e “Lente d’ingrandimento”, a cura della psicoterapeuta, criminologa e giornalista Barbara Fabbroni. Inoltre, vi sarà spazio anche per un appuntamento molto atteso dai telespettatori, ovvero “La Galleria degli Orrori”, condotta dal professor Marino D’Amore, Sociologo della Comunicazione all’Università Niccolò Cusano e Criminologo. Durante la trasmissione, verrà presentata la seconda puntata del ciclo speciale dedicato agli assassini seriali intitolato “Anatomia di un serial killer”.

Per interagire durante la diretta, sarà possibile inviare messaggi tramite SMS, WhatsApp al numero 334/92.29.505 oppure tramite email all’indirizzo crimini.cusanotv@gmail.com.