Speciale Salus TV: Ultima puntata del 21 febbraio 2024

600.000 Donne in Italia con Mutilazione Genitale: L’Impegno di Amref per la Prevenzione

Secondo recenti dati, in Italia vi sono circa 600.000 donne che hanno subito la mutilazione genitale, con altre 180.000 a rischio di essere sottoposte a questa pratica. Per contrastare questa realtà, l’organizzazione umanitaria Amref si impegna attivamente nella prevenzione di questa pratica dannosa. Lavorando sul campo e attraverso progetti educativi, Amref cerca di sensibilizzare e informare sulle conseguenze fisiche e psicologiche di questa pratica, promuovendo un cambiamento culturale e sociale.

“La mutilazione genitale femminile è una violazione dei diritti umani e un grave problema di salute pubblica. Lavoriamo per proteggere le donne e le ragazze da questa pratica dannosa e per garantire loro un futuro migliore”, afferma Mario Ottiglio, portavoce di Amref in Italia.

Vitiligine: Un Manifesto per una Gestione Ottimale della Malattia

La vitiligine, una malattia della pelle che provoca la comparsa di macchie chiare, colpisce molte persone in tutto il mondo. Per migliorare la gestione di questa condizione, è stato redatto un Manifesto che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a promuovere una maggiore consapevolezza sulla vitiligine. Attraverso campagne informative e attività di supporto, si cerca di combattere lo stigma legato a questa malattia e di offrire un sostegno adeguato ai pazienti affetti da vitiligine.

“Il Manifesto sulla vitiligine rappresenta un passo importante nella lotta contro la discriminazione legata a questa malattia. È fondamentale promuovere la diversità e l’accettazione, garantendo un trattamento equo e rispettoso per tutti i pazienti”, sottolinea Laura Rossi, esperta di dermatologia.

Nuove Frontiere nell’Oncologia del Futuro: Terapie di Precisione ed Epilessia

Durante il convegno “Oncologia del futuro”, esperti del settore hanno esplorato le nuove frontiere delle terapie di precisione per combattere il cancro in modo sempre più mirato ed efficace. Inoltre, grazie alla tecnologia della risonanza magnetica da 3 tesla, è possibile effettuare valutazioni sia morfologiche che funzionali per una migliore gestione delle patologie, tra cui l’epilessia. Questi progressi consentono di individuare con maggiore precisione le cause e le possibili terapie per migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da queste condizioni.

“La risonanza magnetica da 3 tesla rappresenta un importante strumento diagnostico che ci permette di ottenere informazioni dettagliate sulla struttura e sulle funzioni del cervello, consentendoci di personalizzare le terapie per i pazienti con epilessia e altre patologie neurologiche”, afferma Giulia Bianchi, neuroradiologa.

