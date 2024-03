Spielberg Celebra Dune 2 Come Capolavoro Intergalattico

Un Tributo Epico da un Maestro del Cinema

Nel mondo della settima arte, l’epico Dune – Parte due di Denis Villeneuve ha conquistato non solo il pubblico e la critica, ma anche il cuore di un luminare del cinema come Steven Spielberg. Durante una recente puntata del podcast Director’s Cut della DGA, il regista di capolavori sci-fi come “Incontri ravvicinati del terzo tipo” e “E.T. l’extra-terrestre” ha elogiato a pieni voti la seconda parte dell’adattamento del romanzo di Frank Herbert.

Parole di Lode da Spielberg: Villeneuve, Erede dei Grandi

In un momento straordinario di riconoscimento reciproco, Spielberg ha dichiarato a Villeneuve: “Hai creato una delle opere più straordinarie di fantascienza che abbia mai visto.” Inoltre, ha paragonato il talento del regista canadese a veri e propri giganti del passato e del presente, definendoli “costruttori di mondi“.

Spielberg Rivela il Deserto Liquido di Dune 2

Attraverso il suo sguardo esperto, Spielberg ha posto l’accento su una scena in particolare di Dune – Parte due: il momento in cui il protagonista, interpretato da Timothée Chalamet, cavalca un verme delle sabbie. Definendo l’esperienza come un “trionfo autentico“, ha elogiato la rappresentazione del deserto come un mare, con il suo costante richiamo all’elemento acqua.

Dune 2: Un Successo Epico al Box-Office

Il film, con un’imponente budget di 190 milioni di dollari, ha conquistato gli spettatori di tutto il mondo, diventando il più grande incasso del 2024 con 582 milioni di dollari al box-office internazionale. Negli USA ha guadagnato 240 milioni di dollari, mentre in Italia ha superato i 9,5 milioni di euro, portando al cinema oltre un milione di spettatori.

Conclusione

L’ammirazione di Spielberg per Dune – Parte due e per il talento di Villeneuve si traduce in un tributo epico a un film che ha catturato l’immaginazione di milioni di spettatori in tutto il mondo. Con la sua narrazione avvincente e le straordinarie performance, il film è destinato a rimanere un’icona del cinema di fantascienza per gli anni a venire.