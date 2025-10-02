Sport e tradizione: la Mezza Maratona dei Castelli Romani torna a Nemi il 5 ottobre

Ultimo aggiornamento il 2 Ottobre 2025 by Emiliano Belmonte

La 26ª edizione della Mezza Maratona dei Castelli Romani è pronta a prendere il via domenica 5 ottobre 2025, con partenza da Piazza Belvedere e da Palazzo Ruspoli a Nemi. Un percorso di 21 chilometri accompagnerà gli atleti attraverso i paesaggi più suggestivi del territorio, toccando Genzano, Ariccia, Albano Laziale e Castel Gandolfo, in un intreccio di sport, cultura e natura.

Una manifestazione che unisce comunità e territorio

Organizzata dall’Associazione “Amici del Parco dei Castelli Romani”, la corsa rappresenta da oltre venticinque anni un punto di riferimento per gli appassionati di podismo. Non è solo un appuntamento sportivo, ma un evento che rafforza il legame con il territorio, capace di coinvolgere amministrazioni comunali, associazioni sportive e volontari in una grande festa collettiva.

Sport e tradizione insieme alla Sagra dell’Uva

La data della mezza maratona coincide con la storica Sagra dell’Uva, famosa per il suggestivo rito delle fontane che danno vino. Questo abbinamento trasforma la prima domenica di ottobre in un’occasione unica per vivere i Castelli Romani in tutta la loro ricchezza, coniugando competizione sportiva e celebrazione delle tradizioni popolari.

Organizzazione e sicurezza

In preparazione all’evento, sindaci e assessori dei comuni interessati hanno collaborato con i comandi di Polizia Locale per pianificare la sicurezza degli atleti e la gestione del traffico lungo le principali arterie, tra cui la Via Appia e la Via dei Laghi. Una macchina organizzativa complessa, resa possibile dal lavoro sinergico delle istituzioni e delle associazioni sportive.

Le parole delle istituzioni

Il sindaco di Nemi, Alberto Bertucci, ha sottolineato l’importanza della manifestazione come simbolo identitario dei Castelli Romani. Ha ringraziato amministrazioni, volontari e forze dell’ordine per il contributo offerto, definendo la mezza maratona una giornata di festa per lo sport e per l’ambiente.

L’entusiasmo degli organizzatori

Vincenzo Francavilla, presidente dell’Associazione “Amici del Parco dei Castelli Romani”, ha espresso grande soddisfazione per la collaborazione con le società sportive locali e per la partecipazione internazionale. Atleti provenienti da Stati Uniti, Francia e Inghilterra prenderanno parte alla gara, insieme a due corridori ipovedenti accompagnati dalle loro guide, dimostrando il carattere inclusivo e aperto della competizione.

Una giornata di festa per i Castelli Romani

La mezza maratona si concluderà con la cerimonia di premiazione alla presenza dei sindaci dei comuni attraversati. Più che una gara, l’evento si conferma come un momento di valorizzazione collettiva, in cui sport e tradizione si fondono per raccontare l’identità dei Castelli Romani e la loro capacità di attrarre atleti, visitatori e turisti da ogni parte d’Italia e del mondo.