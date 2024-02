Sportello Confconsumatori: Tutela dei diritti degli animali

Aumentano le controversie legali legate agli animali domestici

Quanto gli animali domestici siano diventati parte integrante delle nostre famiglie è evidente dal crescente numero di cause legali che li coinvolgono. Cani e gatti, in particolare, sono protagonisti di molte di queste controversie, tanto che alcuni avvocati si sono specializzati nella giurisprudenza che riguarda i loro diritti. Le dispute riguardano una vasta gamma di questioni, dalle liti condominiali ai danni che possono causare ad altre persone, dalla loro tutela in caso di separazione dei proprietari fino ai casi di malasanità veterinaria. Confconsumatori ha recentemente aperto uno sportello dedicato a questo tema, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dei proprietari di animali domestici sui loro diritti e di individuare eventuali lacune legislative in materia.

Confconsumatori lancia uno sportello per la tutela degli animali

Confconsumatori ha creato un servizio appositamente pensato per affrontare i casi di malasanità veterinaria, in risposta alle numerose richieste di assistenza arrivate all’associazione da cittadini che lamentavano controversie con i medici o le cliniche veterinarie. Il rapporto tra proprietari di animali e veterinari segue lo schema giuridico tipico tra consumatore e professionista, quindi è importante che i proprietari siano consapevoli dei propri diritti e abbiano strumenti di tutela a disposizione in caso di disservizi o controversie. Le dispute più comuni riguardano la mancata consegna della cartella clinica, la comunicazione di diagnosi tramite messaggi di testo e la stipula di contratti di finanziamento per esami inutili. Tuttavia, ci sono anche casi più gravi, come gli errori veterinari che causano danni agli animali.

Gli avvocati si specializzano nei diritti degli animali

L’Ordine degli avvocati di Milano ha istituito una commissione dedicata allo studio dei diritti degli animali in seguito all’introduzione della tutela degli animali nella Costituzione italiana. Questa commissione è composta da professionisti che si sono specializzati nel diritto di famiglia o nel diritto penale e hanno approfondito il tema dei diritti degli animali. Tra di loro ci sono Ettore Traini, presidente della commissione, e Filippo Portoghese, membro del comitato direttivo di Animal Law, un’associazione no-profit che si occupa della tutela legale degli animali. Il tema dei diritti degli animali è in continua evoluzione e vengono organizzati convegni per discutere di questo argomento. Una delle questioni più dibattute riguarda se gli animali debbano essere considerati beni o soggetti di diritto. Mentre a livello europeo i diritti degli animali vengono costituzionalizzati e gli animali vengono riconosciuti come esseri senzienti da tutelare, il Codice civile italiano li considera ancora come “cose”. Tuttavia, la sensibilità delle persone e dei tribunali sta cambiando, come dimostra il linguaggio utilizzato nelle ordinanze relative alle separazioni, sempre più simile a quello utilizzato per i minori. Si parla di affidamento condiviso e si riconosce che il legame tra un proprietario e il suo animale è basato sull’affetto, simile a quello tra un genitore e un figlio, piuttosto che su un certificato di proprietà.

