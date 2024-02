Sposate a Roccella: il gap nella vita lavorativa

Ministra Eugenia Roccella: Lavoro e Famiglia, Ancora una Disparità di Genere

La Ministra alla Famiglia, alla Natalità e alle Pari Opportunità, Eugenia Roccella, ha evidenziato le disparità di genere nel mondo del lavoro durante il convegno “Indipendenza economica delle donne per l’inclusione e contro la violenza di genere”. Roccella ha sottolineato che “per le donne lavorare e avere figli è difficile: una donna su 5 si dimette dopo il primo figlio e il tasso di donne che lavorano con figli è miseramente più basso di quello degli uomini che lavorano, c’è una differenza di più del 20%”. Inoltre, ha evidenziato che anche essere sposate può essere problematico per le donne, creando un divario anche in questo ambito rispetto agli uomini.

Roccella ha spiegato che il mondo del lavoro è ancora fortemente influenzato da un modello tradizionale in cui l’uomo lavora e la donna si occupa della casa e dei figli. Tuttavia, la Ministra ha sottolineato che è necessario un adeguamento a questa nuova realtà, in cui entrambi i partner possono lavorare e contribuire alla vita familiare. “Prima di tutto deve adeguarsi il mondo economico, devono adeguarsi le imprese. E su questo siamo intervenuti”, ha dichiarato Roccella.

Disuguaglianze di Genere: Un Problema Ancora Attuale

L’indagine condotta dal Censis ha confermato le difficoltà che le donne affrontano nel conciliare vita lavorativa e familiare. “Non solo possiamo ma dobbiamo favorire la conciliazione vita e lavoro. Dobbiamo colmare il gap e le differenze che ci sono ancora”, ha affermato la Ministra Roccella. La ricerca ha evidenziato che molte donne si trovano costrette ad abbandonare il lavoro dopo la nascita del primo figlio, contribuendo a mantenere un divario significativo tra uomini e donne sul fronte occupazionale.

In particolare, Roccella ha evidenziato che “vivere in coppia ed essere sposata è un gap per la vita lavorativa. Non c’è neanche bisogno di avere figli, basta il matrimonio”. Questa situazione mette in luce la necessità di promuovere politiche e iniziative che favoriscano l’equilibrio tra vita privata e professionale per entrambi i sessi.

Lavoro e Famiglia: La Necessità di un Cambiamento Culturale

La Ministra Roccella ha sottolineato l’importanza di un cambiamento culturale e strutturale per superare le disuguaglianze di genere nel mondo del lavoro. “Il lavoro è ancora molto disegnato su un vecchio modello di famiglia, cioè di un uomo che a casa ha una moglie che si occupa della vita domestica, della cura dei figli, del lavoro di cura dei fragili”, ha affermato Roccella. Questo approccio tradizionale non rispecchia più la realtà attuale, in cui entrambi i partner spesso lavorano e condividono le responsabilità familiari.

La Ministra ha sottolineato la necessità che le imprese e il mondo economico si adeguino a questa nuova realtà, favorendo politiche di conciliazione e promuovendo un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso delle differenze di genere. Solo attraverso un impegno comune sarà possibile superare le disparità e creare opportunità paritarie per uomini e donne nel mondo del lavoro.

