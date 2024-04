Stalker di Cinisello Balsamo: cronaca di un’ossessione

Un ex fidanzato deviato

Un uomo di 44 anni, residente a Como, ha colpito nuovamente la sua ex fidanzata, questa volta distribuendo sotto casa della donna a Cinisello Balsamo volantini contenenti sue fotografie intime e i suoi riferimenti di contatto.

La scoperta sconvolgente

La vittima, avvertita da una conoscente che l’ha identificata nelle immagini, si è precipitata in caserma a Cinisello Balsamo per denunciare l’accaduto, la seconda denuncia nei confronti dell’ex compagno che da mesi la perseguitava.

L’incubo ricorrente

Secondo quanto emerso dalle indagini, il 44 enne, dopo la rottura della relazione alla fine del 2023, ha iniziato a tormentare la donna con telefonate moleste, pedinamenti e messaggi minatori. Gli atti vandalici alla sua auto e i biglietti offendenti trovati vicino alla sua abitazione hanno contribuito a peggiorare la situazione. Non contento della prima denuncia ricevuta, il 44 enne ha deciso di intensificare le sue azioni distribuendo i volantini compromettenti con le immagini della ex compagna sotto la sua abitazione nel marzo scorso.

L’azione investigativa risolutiva

L’intervento dei carabinieri è stato fondamentale per incastrare l’uomo, che è stato individuato grazie a un’analisi tecnica attenta, incrociando i dati delle celle telefoniche con quelli del rilevamento targa in entrata e in uscita dal Comune.

La cattura

Il 12 marzo, il 44 enne è stato fermato da una pattuglia mentre cercava di allontanarsi dal comune milanese con ulteriori ritagli e fotografie compromettenti della ex nascoste nella sua auto. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza ha emesso un provvedimento cautelare di divieto di avvicinamento, con obbligo di firma, con accuse per stalking e revenge porn.