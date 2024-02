Strage in famiglia: camera ardente per i fratellini - avvisatore.it

Lutto ad Altavilla Milicia: Accolto il Corteo Funebre dei Fratelli Barreca

Un corteo commovente ha dato l’ultimo saluto ad Emanuel di 5 anni e Kevin Barreca di 16, insieme alla madre Antonella Salamone, vittime di una tragedia che ha scosso la comunità di Altavilla Milicia. I tre sono stati uccisi in circostanze scioccanti durante un rito volto a “scacciare il demonio”. I responsabili del crimine, il padre Giovanni Barreca, la sorella 17enne e una coppia di santoni, Sabrina Fina e Massimo Caradente, hanno ammesso la propria colpevolezza.

Una scena toccante si è svolta ad Altavilla Milicia, con un corteo di bambini e ragazze delle scuole che ha accompagnato le salme fino al loro ultimo viaggio.

Lutto Cittadino: Camera Ardente per le Vittime

Il sindaco di Altavilla, Pino Virga, ha dichiarato il lutto cittadino in segno di rispetto per le vittime e ha organizzato la camera ardente presso la sede del consiglio comunale. I cittadini potranno rendere omaggio alle vittime fino alle 20 di oggi, mostrando solidarietà e vicinanza alla famiglia colpita da questa tragedia inimmaginabile.

La comunità si è riunita nella sala Zucchetto del Comune per onorare la memoria di Emanuel, Kevin e Antonella, vittime di un atto di violenza che ha sconvolto tutti.

Commozione e Sconcerto: Addio alle Vittime del Delitto

Le due bare contenenti i corpi dei due fratelli sono state scortate in un toccante corteo fino alla sala Zucchetto del Comune, dove amici, parenti e concittadini si sono raccolti per un momento di preghiera e per un ultimo saluto. L’intera comunità di Altavilla Milicia è stata colpita da questa tragedia che ha generato sconcerto e profonda commozione.

La presenza numerosa di persone ha dimostrato il forte legame e la solidarietà della comunità di fronte a una perdita così tragica e ingiusta.

