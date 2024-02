Stretta su baby gang a Piacenza: 45 Daspo Willy

45 giovani piacentini colpiti dal Daspo Willy per condotte criminali

La questura di Piacenza ha emesso 45 misure di prevenzione, conosciute come Daspo Willy, nei confronti di altrettanti giovani piacentini. Questi ragazzi sono stati coinvolti in diverse attività criminali nel centro storico della città emiliana. Secondo la polizia, si tratta di un gruppo numeroso che stava formando una baby gang, prendendo ispirazione da ciò che accade in città più grandi. Più della metà di loro sono extracomunitari, tra cui alcuni minorenni. Oltre ad aver preso il controllo di queste zone, alcuni di loro sono stati coinvolti in reati gravi come lo spaccio di droga, risse e lesioni personali. Sono stati denunciati sia alla Procura di Piacenza che a quella dei minori di Bologna.

Secondo il questore di Piacenza, Ivo Morelli, questi giovani si sentivano impunibili per le loro azioni, creando un clima di terrore tra i loro coetanei. Avevano in loro possesso sostanze stupefacenti destinate sia al consumo personale che allo spaccio, così come armi come coltelli e tirapugni, utilizzate durante gli scontri. Sono stati effettuati sequestri e contestazioni anche per cocaina, un elemento particolarmente allarmante considerando la sua diffusione tra ragazzi anche molto giovani, oltre che di sostanze come l’hashish.

