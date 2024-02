Studente accoltellato: arrestato bullo della mia amica

Giovane arrestato per aver accoltellato un compagno di scuola: la sua difesa

Un giovane di 18 anni è stato arrestato per aver accoltellato un ragazzo di 15 anni fuori da una scuola di formazione professionale a Pieve Emanuele, nel Milanese. Durante l’interrogatorio con il giudice, il giovane ha cercato di difendersi spiegando le sue motivazioni. Secondo lui, l’obiettivo era proteggere un’amica che subiva continui maltrattamenti e “oppressione” da parte del ragazzo che l’ha aggredita. Il giovane ha affermato di considerare questa ragazza come una sorella e di volerla difendere. Per questo motivo, si è presentato fuori dalla scuola per andare a prenderla, portando con sé un coltello per difendersi.

La versione del giovane arrestato

Il giovane di 18 anni, attualmente detenuto nel carcere di San Vittore e assistito dall’avvocatessa Samanta Barbaglia, ha raccontato di frequentare sia l’amica che il ragazzo di 15 anni. Secondo lui, l’amica era vittima di continui maltrattamenti e “oppressione” da parte del ragazzo, che la faceva persino piangere. Sentendosi responsabile di proteggerla, il giovane è andato a prenderla al termine delle lezioni, come faceva regolarmente. È stata in quel momento che è scoppiata una lite tra il giovane di 18 anni e il ragazzo di 15 anni, che l’arrestato ha ammesso di non conoscere personalmente. Durante la lite, il giovane ha colpito il ragazzo con un fendente alla gamba.

Le indagini e le accuse

Le indagini condotte dai carabinieri e dal pm Letizia Mocciaro hanno rivelato che il giovane di 18 anni aveva precedenti per reati legati alla droga e che era sottoposto all’obbligo di firma. Inoltre, è emerso che prima dell’aggressione, il giovane aveva minacciato telefonicamente il ragazzo di 15 anni e sua madre, dicendo frasi come “ammazzo te e tua madre”. Il pm ha richiesto la custodia in carcere per lesioni aggravate dall’uso dell’arma, minacce gravi e porto di arma bianca. Ora spetta al giudice Alberto Carboni decidere sulla convalida dell’arresto e sulla misura cautelare da adottare.

