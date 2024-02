Studente accoltellato nel Milanese: arrestato un 17enne

Accoltellamento di uno studente a Milano: individuato e bloccato il presunto aggressore

È stato individuato e bloccato il presunto aggressore dello studente di 15 anni che è stato accoltellato oggi pomeriggio all’esterno di un istituto professionale a Pieve Emanuele, nella provincia di Milano. Il giovane aggressore, un ragazzo di 17 anni residente a Rozzano, è stato preso in consegna dai Carabinieri e si trova in attesa delle valutazioni della Procura presso il Tribunale per i Minorenni.

Indagini in corso per stabilire le cause dell’aggressione

Al momento, sono in corso le indagini per accertare le cause dell’aggressione. Secondo le prime informazioni, sembra che l’aggressione sia scaturita da una lite avvenuta all’esterno della scuola. Il ragazzo di 15 anni, originario di Vernate, sarebbe stato colpito con un solo fendente. Le autorità stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio e di comprendere i motivi che hanno portato all’aggressione.

La situazione attuale e le prossime mosse delle autorità

Al momento, il giovane aggressore è stato bloccato e si trova in custodia delle autorità competenti. La Procura presso il Tribunale per i Minorenni valuterà la situazione e prenderà le decisioni necessarie. Nel frattempo, le indagini proseguono per fare luce sulle cause dell’aggressione. È importante che venga fatta giustizia e che si prenda in considerazione la sicurezza degli studenti all’interno e all’esterno delle scuole.

