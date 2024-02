Studente accusato di premeditazione per l'aggressione con coltello alla professoressa - avvisatore.it

Arrestato 17enne per tentato omicidio di un’insegnante

Un 17enne è stato arrestato per tentato omicidio nei confronti di un’insegnante, Sara Campiglio, presso il centro di formazione Enaip alle porte di Milano. L’arresto è avvenuto ieri mattina dopo che il ragazzo ha accoltellato la docente. La polizia ha dedotto che l’attacco sia stato premeditato, considerando che il giovane si era procurato il coltello da casa.

La Procura dei Minori, guidata dalla facente funzione Luisa Russo, ha presentato oggi la richiesta di convalida dell’arresto al giudice per le indagini preliminari. Al momento, l’udienza non è stata ancora fissata.

Contestate le aggravanti dell’omicidio

Le autorità hanno contestato al 17enne le aggravanti dei futili motivi e dell’aver agito contro un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. Tuttavia, la premeditazione dell’attacco è stata messa in discussione. Secondo quanto riportato, non è ancora chiaro se il giovane avesse pianificato l’aggressione in anticipo o se si sia trattato di un impulso improvviso.

Indagini in corso

Le indagini sul caso sono ancora in corso e le autorità stanno cercando di determinare i motivi che hanno portato il ragazzo ad attaccare l’insegnante. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sullo stato di salute della vittima. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi su questo tragico episodio.

Questo articolo è stato scritto sulla base di informazioni fornite dall’ANSA e non contiene opinioni o giudizi personali.

