“Studio rivela: meno richieste di eutanasia nelle aree con cure palliative”

L’effetto delle cure palliative sulla richiesta di eutanasia

Secondo uno studio recentemente pubblicato su ‘Population and Development Review’, condotto dal professore di Demografia Gianpiero Dalla Zuanna dell’Università di Padova e dal sociologo Asher Colombo dell’Università di Bologna, l’attuazione delle cure palliative può ridurre drasticamente la richiesta di suicidio assistito o eutanasia. La ricerca ha dimostrato che quando il dolore viene alleviato, la richiesta di queste pratiche si riduce di 10 volte. La popolazione non è favorevole all’eutanasia come un diritto individuale, ma piuttosto come una soluzione per porre fine a sofferenze insopportabili.

I risultati dello studio

Lo studio, intitolato ‘Data and Trends in Assisted Suicide and Euthanasia, and Some Related Demographic Issues’, ha esaminato il legame tra legislazione e utilizzo di eutanasia e suicidio assistito, nonché le differenze nell’utilizzo in base a diverse categorie come sesso, età, causa della richiesta e condizione socio-economica. I risultati relativi a 13 Paesi, di cui 8 in Europa, dove l’eutanasia è legale, hanno mostrato che l’utilizzo di queste pratiche è fortemente influenzato dalla legislazione. Nei Paesi in cui l’eutanasia è considerata un’espressione della libertà individuale, come Olanda, Belgio, Svizzera e Canada, l’utilizzo è molto elevato, arrivando fino al 5% della popolazione. Al contrario, nei Paesi in cui l’eutanasia è condizionata alla presenza di dolori insopportabili nonostante le cure mediche, l’utilizzo è 10 volte inferiore.

Le motivazioni dietro al suicidio assistito

Lo studio ha anche evidenziato che le motivazioni dietro al suicidio assistito sono diverse da quelle del suicidio non assistito. Mentre il suicidio tradizionale è spesso causato da disperazione e senso di vuoto, il suicidio assistito avviene in un contesto relazionale e non è legato alla perdita di rapporti con le persone. Piuttosto, è spesso motivato dal desiderio di non essere un peso per la famiglia, gli amici o i caregiver. Ad esempio, il 36% dei 10.000 canadesi che hanno scelto l’eutanasia nel 2021 ha indicato come motivazione l’isolamento o la solitudine nel 17% dei casi.

Questo studio fornisce importanti informazioni sul legame tra legislazione, cure palliative e utilizzo di eutanasia e suicidio assistito. Dimostra che l’attuazione di cure palliative adeguate può ridurre significativamente la richiesta di queste pratiche. Inoltre, evidenzia le diverse motivazioni dietro al suicidio assistito rispetto al suicidio tradizionale. Questi risultati possono essere utili per informare il dibattito pubblico e le decisioni politiche riguardanti l’eutanasia e il suicidio assistito.

