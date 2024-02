Stupri a Caivano: Gip dispone rito immediato per 7 minori - avvisatore.it

Giudizio Immediato per 7 Minorenni coinvolti in Stupri a Caivano

Il giudice per le udienze preliminari del tribunale dei minorenni di Napoli, Umberto Lucarelli, ha accolto le richieste della procura, rappresentata dal pm Claudia De Luca, e ha disposto il giudizio immediato per i sette minorenni coinvolti negli stupri avvenuti a Caivano, in provincia di Napoli, nei confronti delle due cuginette di 10 e 12 anni.

I ragazzi, di cui due si trovano in comunità e gli altri in carcere, sono accusati di abusi in forma aggravata e, per alcuni di loro, anche di concorso con uno dei due maggiorenni coinvolti nello stesso contesto, nell’aver prodotto video pedopornografici degli abusi.

Secondo quanto riportato, l’udienza è stata fissata per il prossimo 28 marzo. I legali degli imputati hanno a disposizione 15 giorni per richiedere che il giudizio si svolga con il rito abbreviato, una richiesta che dovrà essere valutata dal giudice.

Incidenti probatori e Dibattimento in Vista

La decisione del giudice giunge a seguito degli incidenti probatori che hanno coinvolto le due giovani vittime, avvenuti in un ambiente protetto circa un mese fa, il 19 e 22 gennaio scorsi. Questi eventi hanno contribuito a consolidare le prove a carico dei minorenni coinvolti nei terribili fatti di Caivano.

La procura ha agito con tempestività e determinazione nell’interesse delle vittime, cercando giustizia per quanto accaduto, ha dichiarato un portavoce della procura.

Il dibattimento che si terrà il prossimo mese sarà cruciale per fare luce sulla vicenda e determinare le responsabilità dei giovani imputati, gettando ulteriore luce su un caso che ha scosso profondamente la comunità locale e suscitato indignazione a livello nazionale.

Prossime Fasi del Processo e Attesa per la Giustizia

Mentre si avvicina la data dell’udienza, l’attenzione si concentra sulle prossime fasi del processo e sulle possibili evoluzioni che potrebbero emergere durante il dibattimento. La comunità locale e l’opinione pubblica rimangono in attesa di giustizia per le vittime e di una chiara presa di posizione da parte delle istituzioni coinvolte.

È fondamentale che la giustizia venga fatta nel rispetto delle leggi e nel pieno interesse delle vittime, garantendo che simili episodi non restino impuniti, ha sottolineato un rappresentante di un’associazione locale per i diritti dei minori.

L’auspicio è che il processo possa svolgersi in modo equo e trasparente, assicurando una risposta adeguata a un caso che ha destato sconcerto e preoccupazione in tutta la società.

