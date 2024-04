Stupro di gruppo a Genova: giovane donna subisce violenze e lesioni permanenti

In una serata tragica a Genova, una giovane barista di 25 anni è stata vittima di uno stupro di gruppo che le ha causato lesioni permanenti, a seguito di “istinti brutali e violenti“. Due uomini sudamericani, di 47 e 29 anni, sono stati arrestati con l’accusa di stupro e lesioni gravissime. Una decisione del giudice ha disposto gli arresti domiciliari per i due imputati, ma il pubblico ministero ha impugnato tale provvedimento per la gravità dei fatti e la possibilità di nuove violenze.

La terribile notte e le conseguenze permanenti

I fatti risalgono a settembre, quando la giovane barista ha litigato con il fidanzato e si è recata in un locale dove ha incontrato i due aggressori. Dopo aver trascorso del tempo insieme, le memorie della donna diventano confuse e si risveglia a Sampierdarena con la sensazione di aver subito qualcosa di grave. Solo dopo quattro giorni, con dolori sempre più intensi, decide di recarsi in ospedale dove vengono confermate le lesioni subite durante l’abuso.

Le indagini dei carabinieri, supportate da immagini di videosorveglianza che hanno identificato i due uomini responsabili, hanno permesso di avanzare con le denunce e, successivamente, con l’arresto. Nonostante i tentativi di minaccia da parte di uno degli aggressori per far desistere la vittima dal procedere con la denuncia, il pubblico ministero ha insistito, considerando la gravità della condotta e il rischio di nuove violenze. Il giudice del Riesame, in accordo con il pm, ha deciso che la prigione è la misura cautelare più adeguata, considerando la pericolosità e l’aggressività dimostrate dai due imputati.