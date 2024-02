Sud, Gemmato: Dal Governo un impulso al rilancio con l’istituzione di una Zes unica per il Mezzogiorno

La Zes del Mezzogiorno: un’opportunità per il rilancio del Sud

Il Governo Meloni ha adottato una strategia ambiziosa per promuovere lo sviluppo del Sud Italia. Una delle iniziative chiave è l’istituzione della Zes (Zone economiche speciali), che offre agevolazioni fiscali e semplificazioni procedurali e normative a tutto il territorio meridionale. Questa mossa è stata accolta positivamente dagli investitori privati, che ora vedono il Sud come una destinazione attraente per i loro investimenti.

La creazione della Struttura di Missione Zes presso la presidenza del Consiglio dei ministri è un passo importante per promuovere lo sviluppo organico del Sud. La Cabina di regia Zes, che include rappresentanti di tutte le regioni del Mezzogiorno, garantisce una voce significativa per le diverse vocazioni territoriali nelle decisioni strategiche. Questo approccio mira a garantire che lo sviluppo sia adattato alle specificità di ciascun territorio.

Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute, ha sottolineato l’impegno del Governo nel ridurre i divari territoriali nelle infrastrutture. Ha dichiarato: “Come già fatto per il Pnrr e con le risorse europee e nazionali delle politiche di sviluppo e coesione, il Governo continuerà a lavorare per riallocare efficientemente ed assegnare tutte le risorse disponibili, individuando, per tutti i settori e gli ambiti territoriali scoperti, le più opportune misure finanziarie e soprattutto attuative necessarie ad assicurare nei fatti, in non solo sulla carta, la riduzione dei divari territoriali nelle dotazioni infrastrutturali“.

Collaborazione per migliorare l’assistenza sanitaria in Puglia

Il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, ha evidenziato la collaborazione tra il Governo e la regione Puglia per migliorare l’assistenza sanitaria. Durante una visita a Bari, Gemmato ha riconosciuto sia le eccellenze che le criticità presenti nel sistema sanitario pugliese. Ha sottolineato l’importanza di garantire un’offerta di salute equa e omogenea per tutti i cittadini italiani, come sancito dalla Costituzione.

Gemato ha affermato: “Siamo qui a testimoniare la piena collaborazione per dare alla Puglia e al Sud l’offerta di salute equa e omogenea che merita, sancita dalla nostra Costituzione e dovuta a tutti i cittadini italiani“. Questo impegno a lavorare insieme per migliorare l’assistenza sanitaria nella regione è un segnale positivo per i cittadini pugliesi e per tutto il Sud Italia.

Un futuro promettente per il Sud

La creazione della Zes e la collaborazione per migliorare l’assistenza sanitaria sono solo due esempi dell’impegno del Governo nel rilancio del Sud Italia. Queste iniziative offrono opportunità di sviluppo economico e sociale per la regione e promuovono una maggiore equità tra le diverse aree del Paese.

Il Sud Italia ha un grande potenziale che può essere sfruttato attraverso investimenti mirati e politiche di sviluppo efficaci. Il Governo Meloni si impegna a utilizzare tutte le risorse disponibili per ridurre i divari territoriali e promuovere lo sviluppo sostenibile nel Sud.

Il futuro del Sud Italia sembra promettente, con un’attenzione crescente alle esigenze e alle potenzialità della regione. Attraverso la Zes e altre iniziative, il Governo sta lavorando per creare un ambiente favorevole agli investimenti e per garantire un’offerta di servizi equa e di qualità per tutti i cittadini del Sud.

