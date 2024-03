Sulle Tracce dei Briganti: La Nuova Serie TV Crime-Western su Netflix

Il Debutto di Briganti: Un’Epica Storia di Azione e Ribellione

In arrivo su Netflix, la serie tv Briganti, prodotta da Fabula Pictures insieme al collettivo GRAMS, promette di rivoluzionare il genere crime-western dopo il successo di Baby. Con sei episodi avvincenti, Briganti si distingue per raccontare una storia moderna, epica e ricca di azione, ispirata a personaggi storici dell’Italia post-unitaria. Tuttavia, ciò che rende questa serie unica è il suo approccio innovativo, poiché la narrazione sarà declinata attraverso lo sguardo femminile di tre eroine indomabili: Filomena, Michelina e Ciccilla.

I Retroscena di Briganti: Data di Uscita e Backstage

Mercoledì 23 febbraio 2022, Netflix ha annunciato ufficialmente l’avvio delle riprese di Briganti, che si sono svolte tra suggestive location in Puglia come Lecce, Melpignano, Altamura e Nardò. Grazie al sostegno dell’Apulia Film Commission, della Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film Commission, la serie si è avvalsa di uno sfondo autentico e suggestivo. Inizialmente prevista per il 2023, Briganti sarà finalmente disponibile in streaming a partire dal martedì 23 aprile 2024 su Netflix, raggiungendo gli spettatori di tutto il mondo.

La Trama Avvincente di Briganti: Amore, Azione e Intrighi

Immersa nell’Italia del 1862, Briganti segue le vicende di Filomena, interpretata da Michela De Rossi, una giovane donna povera e orfana costretta a sposare un uomo ricco e oppressivo di nome Clemente, interpretato da Gianni Vastarella. Tuttavia, il matrimonio si rivela un incubo per Filomena, poiché scopre la vera natura violenta e dispotica del marito, coinvolto in loschi traffici legati all’oro rubato a Palermo. La sua fuga nel bosco la porta ad incrociare il cammino di Giuseppe Schiavone, detto Sparviero, cacciatore di taglie interpretato da Marlon Jubert, e della spietata banda Monaco, guidata da Pietro e Ciccilla, interpretati da Orlando Cinque e Ivana Lotito.

Il Conflitto di Potere in Briganti: Ribellione e Riscatto

Nel contesto della lotta per il potere e la libertà nell’Italia post-unitaria, il Generale Fumel, interpretato da Pietro Monaco, si muove tra le bande di briganti manipolandole per i propri fini. La leggenda di Michelina di Cesare, interpretata da Matilda Lutz, come liberatrice del Sud dall’oppressione, diventa il fulcro di scontri violenti e intrighi politici. Mentre tutti cercano di impossessarsi dell’oro e consolidare il proprio potere, emergono alleanze fragili e tradimenti imprevedibili, mettendo in discussione il destino del Sud Italia nelle mani dei briganti.

Il Cast di Briganti: Talentuosi Interpreti per Personaggi Indimenticabili

Fra i protagonisti della serie, spiccano le performance di Michela De Rossi nel ruolo di Filomena, Ivana Lotito nei panni di Ciccilla e Matilda Lutz nel ruolo di Michelina di Cesare. Accanto a loro, Marlon Joubert, Orlando Cinque e Pietro Micci danno vita a personaggi intensi e sfaccettati, mentre il resto del cast contribuisce a creare un mondo veritiero e coinvolgente attraverso le loro interpretazioni.

Un’Anteprima di Briganti: Trailer, Episodi e Produzione

Con sei episodi nella prima stagione, Briganti promette di tenere incollati gli spettatori allo schermo con una trama avvincente e un’ambientazione suggestiva. Grazie al lavoro del collettivo GRAMS alla sceneggiatura e alla regia di Steve Saint Leger, Antonio Le Fosse e Nicola Sorcinelli, la serie si distingue per la sua capacità di coniugare azione, dramma e intrighi in un’unica esperienza televisiva coinvolgente e indimenticabile. Disponibile in streaming su Netflix a partire dal 23 aprile 2024, Briganti si candida a diventare un punto di riferimento nel panorama delle serie tv crime-western.