Super Bowl 2024: Harry e Meghan ignorati dallo spettacolo?

Harry e Meghan: Assenti al Super Bowl 2024, ma qual è il motivo?

La mancanza di Harry e Meghan, i celebri Duchi di Sussex, al Super Bowl 2024 ha suscitato scalpore e ha alimentato le speculazioni sul loro declino nel mondo degli eventi mondani hollywoodiani. La coppia sembra aver perso il loro antico fascino e la loro assenza ha sollevato diverse domande.

Una mancanza di inviti e di discrezione

Secondo il noto giornale americano Hollywood Reporter, Harry e Meghan sono stati inseriti tra i “grandi perdenti del 2023”. La loro immagine è stata danneggiata dalla mancanza di discrezione, come la docu-serie autobiografica su Netflix e il podcast di Meghan su Spotify. Questi progetti hanno contribuito a danneggiare la loro reputazione e a escluderli dalle feste e dagli eventi mondani negli Stati Uniti, dove risiedono dal 2020. Amici celebri come Barack e Michelle Obama, George e Amal Clooney, Victoria e David Beckham, che un tempo erano spesso al loro fianco, ora sembrano evitarli per timore di finire sui giornali e di subire danni di immagine.

Il Super Bowl e l’apparizione di Harry

Il Super Bowl è un evento di grande rilevanza mediatica negli Stati Uniti e la sua assenza non è passata inosservata. Nonostante l’apparizione improvvisa di Harry a un evento della NFL a Las Vegas, la coppia non aveva mai pianificato di partecipare al Super Bowl 2024. Nonostante ciò, i media britannici hanno sollevato il tema del trattamento riservato ad Harry e Meghan a Hollywood, sottolineando un presunto declassamento da celebrità di primo piano a personaggi di secondo piano.

L’esclusione di Meghan dalla copertina di Vogue

La mancata inclusione di Meghan sulla copertina speciale di Vogue, dedicata a 40 donne influenti, ha generato interrogativi sulla sua posizione nella fashion community. Nonostante una precedente collaborazione con il direttore Edward Enninful per un numero intitolato “Forces For Change”, la sua esclusione potrebbe essere stata influenzata dai contrasti e dal comportamento poco professionale di Meghan durante la loro collaborazione. Secondo il biografo reale Tom Bower, le richieste e le indiscrezioni di Meghan potrebbero aver compromesso la sua reputazione e influenzato la decisione di escluderla dalla prestigiosa copertina.

In conclusione, l’assenza di Harry e Meghan al Super Bowl 2024 e la mancata inclusione di Meghan sulla copertina di Vogue hanno sollevato interrogativi sul loro status e sul loro declino nel mondo degli eventi mondani hollywoodiani. La coppia sembra aver perso il loro antico fascino e la loro reputazione è stata danneggiata dalla mancanza di discrezione e da presunti comportamenti poco professionali. Tuttavia, nonostante queste sfide, Harry e Meghan sembrano desiderare un ritorno alla ribalta hollywoodiana, anche se le loro ambizioni potrebbero non essere condivise in modo uniforme.

