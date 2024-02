Superamento limiti polveri sottili: 18 città nel 2023 affrontano crisi smog

La revisione della Direttiva europea sulla qualità dell’aria potrebbe salvare vite in Italia

Le sorti della salute dei cittadini europei saranno decise nel trilogo, l’ultima fase del processo di revisione della Direttiva europea sulla qualità dell’aria, che si prevede si concluderà entro febbraio 2024. Secondo i dati di Legambiente, in Italia si registrano ben 47.000 decessi prematuri all’anno a causa del PM2.5, particolato fine che può penetrare nei polmoni e causare gravi problemi respiratori. È quindi fondamentale che il Governo italiano non ostacoli questo percorso, evitando deroghe e clausole che potrebbero ritardare il raggiungimento degli obiettivi.

La campagna itinerante “Città2030” promuove una mobilità sostenibile

Quest’anno, Legambiente lancia la campagna itinerante “Città2030: le città e la sfida del cambiamento”, che si svolgerà dal 8 febbraio al 6 marzo. Questa iniziativa fa parte della Clean Cities Campaign, una coalizione europea di ONG e organizzazioni della società civile, e mira a promuovere una mobilità sostenibile e a zero emissioni, oltre a chiedere città più vivibili e sicure. La campagna farà tappa in 18 città italiane, tra cui Avellino, Reggio Calabria, Napoli, Bologna, Roma, Milano e Genova. Durante le tappe, saranno organizzati incontri con rappresentanti delle amministrazioni locali, esperti e cittadini per discutere delle sfide legate alla mobilità sostenibile e saranno organizzate anche iniziative di piazza come flash mob e attività di bike to school.

Segui la campagna e firma la petizione di Legambiente

Per rimanere aggiornati sulle tappe di “Città2030”, è possibile seguire le pagine Facebook, Instagram Legambiente Lab e Twitter GreenMobility. Inoltre, Legambiente ha lanciato una petizione online intitolata “Ci siamo rotti i polmoni. No allo smog!” per chiedere al Governo interventi urgenti nella lotta allo smog, in particolare per quanto riguarda la mobilità e l’uso dello spazio pubblico e delle strade. Firma la petizione per contribuire a sensibilizzare sul problema dell’inquinamento atmosferico e per chiedere azioni concrete per migliorare la qualità dell’aria e salvaguardare la salute dei cittadini.

Queste iniziative di Legambiente sono fondamentali per promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza di una mobilità sostenibile e per spingere i governi a prendere misure concrete per ridurre l’inquinamento atmosferico. La revisione della Direttiva europea sulla qualità dell’aria potrebbe rappresentare un’opportunità per migliorare la qualità dell’aria in Italia e in tutta Europa, salvando vite e migliorando la salute dei cittadini. È importante che tutti si uniscano a questa causa firmando la petizione e partecipando alle iniziative di Legambiente per creare un futuro più pulito e sostenibile.

