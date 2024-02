Superbonus: approvata legge nel Lazio per sbloccare crediti incagliati

Approvata la delibera per favorire la circolazione dei crediti incagliati del superbonus 110% nel Lazio

La Giunta regionale del Lazio ha approvato la delibera di attuazione della legge regionale che mira a favorire la circolazione dei crediti incagliati derivanti dagli interventi del superbonus 110%. La legge, che ha come primo firmatario il capogruppo di Fratelli d’Italia Daniele Sabatini, è stata approvata dal Consiglio regionale. La delibera stabilisce le modalità e i criteri attraverso i quali gli enti e le società controllate dalla Regione, come Cotral spa, potranno acquistare i crediti incagliati per favorirne un utilizzo diretto in compensazione. Inoltre, è stata deliberata la creazione di una piattaforma digitale per il monitoraggio degli interventi e l’istituzione di una cabina di regia per l’attuazione delle misure.

Un’opportunità per gli imprenditori del Lazio

Il capogruppo Sabatini ha espresso la sua gratitudine al presidente Rocca e all’assessore al Bilancio Righini per aver dato piena attuazione alla legge regionale da lui presentata in Consiglio. Questa legge consentirà a molti imprenditori del Lazio che hanno investito nel superbonus di guardare al futuro con maggiore fiducia. La crisi dei crediti incagliati ha infatti messo molte imprese del settore edile, e di conseguenza l’intero indotto occupazionale ad esso collegato, in una situazione di grande incertezza. Sabatini ha anche ringraziato il presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma per il suo contributo importante al successo dell’operazione.

Un passo avanti per il settore edile nel Lazio

La delibera approvata dalla Giunta regionale del Lazio rappresenta un passo avanti significativo per il settore edile nella regione. Grazie alla possibilità di acquistare i crediti incagliati derivanti dagli interventi del superbonus 110%, gli enti e le società controllate dalla Regione potranno contribuire a risollevare le imprese del settore edile e a garantire la continuità dell’occupazione. Inoltre, la creazione di una piattaforma digitale per il monitoraggio degli interventi permetterà una maggiore trasparenza e controllo sull’utilizzo dei crediti incagliati. Con l’istituzione di una cabina di regia, si potranno coordinare le azioni necessarie per l’attuazione delle misure e garantire un’efficace gestione del processo. Questa iniziativa rappresenta un segnale positivo per il settore edile nel Lazio e offre nuove opportunità per gli imprenditori che hanno investito nel superbonus 110%.

