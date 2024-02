Supercar incidentata a Cortina per campagna sicurezza stradale - avvisatore.it

Cortina d’Ampezzo mette in mostra una supercar distrutta per sensibilizzare sulla sicurezza stradale

Una supercar semi-distrutta è stata esposta in una teca di vetro davanti alla sede della Cooperativa di Cortina, nel famoso negozio di Corso Italia. La vettura, chiamata ‘Frangivento’, è un modello unico di manifattura italiana ed è stata coinvolta in un incidente durante la gara Pedavena-Crode D’Aune. Nonostante l’incidente, sia il pilota Giorgio Pirolo che la giovane copilota Yeva Kostenko sono usciti illesi, così come il pubblico presente dietro un tornante.

La Frangivento danneggiata rimarrà esposta nel cuore di Cortina per alcune settimane, in occasione del carnevale. L’iniziativa è stata promossa dalla Cooperativa di Cortina e da Dolomiti Cortina Adventure, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla sicurezza stradale e sui pericoli dell’alta velocità. Lo slogan affisso sulla teca e sul banner recita: “Vai piano che sei un esemplare unico“, evidenziando la dinamica dell’incidente e sottolineando l’unicità del veicolo.

Le strade di montagna non sono meno pericolose di quelle di pianura

L’iniziativa di esporre la supercar distrutta a Cortina d’Ampezzo mira a sottolineare che le strade di montagna non sono meno pericolose di quelle di pianura. Spesso si pensa che le strade di montagna siano più sicure, ma la realtà è diversa. L’incidente che ha coinvolto la Frangivento è un esempio di come anche su queste strade si possano verificare incidenti gravi.

Secondo le statistiche, le strade di montagna non fanno meno vittime rispetto a quelle di pianura. È importante quindi sensibilizzare i giovani sulla sicurezza stradale e sui pericoli dell’alta velocità, indipendentemente dal tipo di strada su cui si viaggia. La teca con la supercar distrutta è un modo efficace per attirare l’attenzione su questo tema e far riflettere sulle conseguenze di una guida imprudente.

Un messaggio di sensibilizzazione per i giovani

L’iniziativa di esporre la Frangivento distrutta a Cortina d’Ampezzo è un modo per lanciare un messaggio di sensibilizzazione ai giovani. La presenza della supercar semi-distrutta nel cuore della città durante il carnevale attirerà l’attenzione di molte persone, in particolare dei giovani, che spesso sono più propensi a correre rischi sulla strada.

Come sottolineato dalla Cooperativa di Cortina e da Dolomiti Cortina Adventure, è importante ricordare ai giovani che la sicurezza stradale è fondamentale e che l’alta velocità può avere conseguenze gravi. Lo slogan “Vai piano che sei un esemplare unico” è un invito a guidare con prudenza e responsabilità, ricordando che ogni persona è unica e irripetibile.

L’iniziativa di esporre la supercar distrutta a Cortina d’Ampezzo è un modo creativo per sensibilizzare sulla sicurezza stradale e per cercare di ridurre il numero di incidenti causati dall’alta velocità. Speriamo che questo messaggio arrivi ai giovani e li spinga a guidare in modo responsabile, tenendo conto dei pericoli che possono incontrare sulla strada.

