Superenalotto: numeri vincenti estratti oggi, 15 febbraio 2024

Superenalotto, estratti i numeri vincenti del 15 febbraio: nessun ‘6’ né ‘5+1’

Nell’estrazione di oggi del Superenalotto, avvenuta il 15 febbraio, non sono stati estratti né il ‘6’ né il ‘5+1’. Tuttavia, sono stati centrati ben sette ‘5’, che si aggiudicano un premio di 27.018,53 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso raggiunge la cifra di 61,4 milioni di euro.

Come si gioca al Superenalotto e quali sono i costi

Per partecipare al concorso del Superenalotto, è necessario compilare una schedina. La giocata minima prevede una colonna, ovvero una combinazione di 6 numeri. È possibile giocare più colonne, fino ad un massimo di 27.132, utilizzando i sistemi a caratura. In questo caso, il costo della giocata dipende dal numero di colonne selezionate. Ogni combinazione costa 1 euro, mentre l’opzione per aggiungere il numero Superstar ha un costo aggiuntivo di 0,50 centesimi. Quindi, la giocata minima con Superstar costa complessivamente 1,5 euro.

Punteggi e premi del Superenalotto

Al Superenalotto, è possibile vincere con punteggi che vanno da 2 a 6, passando anche per il 5+. I premi variano in base al numero di numeri indovinati e sono influenzati anche dal jackpot complessivo. Ecco una panoramica approssimativa dei premi:

Con 2 numeri indovinati, si vince circa 5 euro.

Con 3 numeri indovinati, si vince circa 25 euro.

Con 4 numeri indovinati, si vince circa 300 euro.

Con 5 numeri indovinati, si vince circa 32.000 euro.

Con 5 numeri indovinati + 1, si vince circa 620.000 euro.

Come verificare le vincite e controllare la schedina

Per verificare eventuali vincite al Superenalotto, è possibile utilizzare l’App dedicata. Inoltre, è disponibile online un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni, che permette di controllare le schedine giocate in passato e non ancora verificate.

La combinazione vincente del 15 febbraio

La combinazione vincente del concorso del Superenalotto del 15 febbraio è la seguente: 34, 38, 61, 71, 74, 83. Il Numero Jolly è l’80, mentre il Numero Superstar è il 79.

