Supersex: 5 curiosità sulla serie Netflix ispirata a Rocco Siffredi

Alessandro Borghi svela dettagli intimi su Supersex

L’attore Alessandro Borghi ha recentemente rivelato dettagli intimi sulla sua esperienza nel interpretare il ruolo di Rocco Siffredi nella serie Netflix “Supersex”. In un’intervista a Vanity Fair, Borghi ha dichiarato: “Il sesso è sempre stata una priorità per me”. Questo ruolo rappresenta per lui un aspetto intimo da non sottovalutare, considerando che la serie sarà disponibile a partire dal 6 marzo. Siffredi stesso ha espresso emozioni intense riguardo alla visione della serie, affermando di aver pianto per giorni e di aver rivissuto momenti significativi della sua vita.

La curiosità del pubblico su Supersex

La serie “Supersex” ha destato grande curiosità nel pubblico, in particolare per la rappresentazione quasi totale della realtà del mondo del porno. Nonostante oggi ci sia una maggiore apertura riguardo al lavoro dei porno attori, la figura di Rocco Siffredi rimane avvolta da un’aura misteriosa. Molti sono impazienti di scoprire i dettagli della serie e di conoscere meglio i personaggi coinvolti.

Supersex, quante scene di sesso sono state girate?

Alessandro Borghi ha svelato che durante i 95 giorni di riprese, circa 50 scene girate riguardavano momenti di sesso. Questo evidenzia la natura esplicita della serie e la sua volontà di mostrare la realtà senza filtri.

Supersex, Alessandro Borghi senza protesi

Borghi ha anche rivelato di non aver utilizzato protesi durante le scene di nudo, sottolineando l’importanza di mostrare la realtà senza nascondere nulla. L’attore si è detto sereno riguardo al confronto con il personaggio di Siffredi, affermando di sentirsi a proprio agio con la sfida.

Supersex, un personaggio fittizio nel cast

Tra i personaggi presenti nella serie, spicca quello di Lucia interpretato da Jasmine Trinca, un personaggio di finzione che rappresenta una sintesi delle relazioni femminili di Rocco Siffredi.

Dettagli sulla serie Supersex

La serie “Supersex” si compone di sette episodi, ciascuno della durata di circa cinquanta minuti, che raccontano in profondità la vita di Rocco Siffredi, mostrando la sua trasformazione da Rocco Tano a Rocco Siffredi. Le riprese si sono svolte in diverse location, tra cui la città natale di Siffredi, Ortona, ma anche Roma, Budapest, Parigi e Los Angeles, offrendo uno sguardo internazionale alla vita del famoso porno attore.

