Supersex: il racconto di Rocco Siffredi sulla piattaforma Netflix

La serie “Supersex” approda su Netflix il 6 marzo, offrendo uno sguardo sulla vita del celebre pornodivo Rocco Siffredi. Alessandro Borghi e Saul Nanni interpretano il protagonista in una narrazione che rivela i lati oscuri e luminosi di Rocco Tano, mostrandoci la sua trasformazione da adolescente imbranato a leggenda dell’immaginario erotico globale. La serie si ispira ampiamente alla storia di Rocco Siffredi, che ha confermato la veridicità degli eventi raccontati affermando che corrispondono al 98% alla realtà.

Un mix di realtà e finzione: le relazioni di Rocco

Nella trama di “Supersex” si inseriscono elementi di finzione, in particolare con i personaggi di Tommaso , il fratellastro maggiore di Rocco e il suo modello, e di Lucia , la moglie di Tommaso che diventa una figura che contrasta con Rocco. La storia si apre con la giovinezza di Rocco a Ortona, con la presenza dei suoi familiari, fino alla tragedia della perdita del fratello Claudio. Successivamente, assistiamo alla sua vita adulta a Parigi, dove segue le orme del fratello diventato maître di un ristorante italiano chiamato “Casa Nostra”.

Il ristorante serve da copertura per attività malavitose legate alla mafia corsa, coinvolgendo Tommaso in affari loschi. Rocco inizia a lavorare nello stesso locale del fratello, qui incontra Sylvie, la sorella di Jean Claude, con cui ha il suo primo approccio sessuale. Tuttavia, Rocco si allontana da lei per paura di provare sentimenti profondi e di essere abbandonato. Grazie a Tommaso, Rocco esplora Pigalle, il quartiere a luci rosse, e inizia a comprendere il potere che ha sulle donne, intraprendendo un percorso verso la ricerca compulsiva del piacere.

In un giorno qualunque a “Casa Nostra”, Rocco Siffredi fa il suo leggendario cameo nel secondo episodio, esattamente al minuto 22’02”. Nella scena, il vero Rocco Siffredi è seduto a tavola con un’altra persona quando il giovane Rocco Tano gli serve un piatto di pasta, scambiandosi alcune battute in francese. Un cameo breve ma significativo che rende omaggio al vero protagonista di questa affascinante narrazione.