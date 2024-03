Supersex: La Nuova Serie Netflix Sull’Incredibile Vita di Rocco Siffredi

Panoramica sulla Serie Supersex e il suo Contesto

La serie televisiva Supersex, diretta da Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni, è liberamente ispirata alla vita di Rocco Siffredi. Con un totale di sette episodi, la trama offre uno sguardo approfondito sulla famiglia, le origini e il rapporto con l’amore del famoso attore. Un racconto avvincente che parte dall’infanzia di Rocco Tano a Ortona per svelare come è diventato Rocco Siffredi, la celebrità nel mondo del cinema per adulti.

Gli Episodi di Supersex e il Lancio della Serie

La serie Supersex, composta da sette episodi, è stata rilasciata integralmente il 6 marzo 2024 sulla piattaforma Netflix. Gli spettatori possono godere di una maratona di visione, potendo accedere a tutti gli episodi dalla mattina del giorno di lancio. Il cast vanta la presenza di attori del calibro di Alessandro Borghi nel ruolo di Rocco Siffredi, affiancato da Jasmine Trinca, Adriano Giannini, Saul Nanni e altri talentuosi interpreti che danno vita ai personaggi chiave della storia.

Dettagli sugli Attori e la Trama della Serie Supersex

L’opera, creata e scritta da Francesca Manieri, è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment e Matteo Rovere per Groenlandia. La trama si dipana attraverso i sette episodi, offrendo ai telespettatori una narrazione coinvolgente e ricca di sfumature sulla vita di Rocco Siffredi. Per accedere al contenuto della serie, è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile a Netflix, offrendo una varietà di piani che si adattano alle esigenze degli utenti.

Orari di Lancio e Disponibilità di Supersex su Netflix

Supersex non è disponibile per la visione a mezzanotte, ma sarà accessibile a partire dalle 09:00 del 6 marzo 2024. Nel frattempo, gli appassionati di serie tv possono esplorare altre produzioni presenti sulla piattaforma per soddisfare la loro sete di intrattenimento. Con un cast di talento e una trama avvincente, Supersex promette di catturare l’attenzione degli spettatori con la sua rappresentazione della straordinaria vita di Rocco Siffredi.