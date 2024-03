Supersex: la serie Netflix che rivela il lato oscuro di **Rocco Siffredi

Il racconto di una vita controversa

La serie Supersex cattura l’attenzione del pubblico con la promessa di svelare i retroscena della vita di Rocco Siffredi, il celebre pornodivo italiano. Attraverso sette episodi, la narrazione si snoda dagli anni dell’infanzia di Rocco a Ortona fino alla sua ascesa nel mondo del porno, con tutte le sfumature di fama, denaro e lussuria che lo hanno accompagnato lungo il cammino. Tuttavia, emerge una strana sensazione di mancata centratura sul vero nucleo di interesse del personaggio, lasciando spazio a domande sulla reale profondità della caratterizzazione.

Un ritratto tra luci e ombre

Supersex si propone di essere un drama intenso e autentico, che mostra anche i lati più oscuri di Rocco Siffredi, con particolare enfasi sulla sua famiglia e sulle influenze del passato. Tuttavia, la serie oscilla tra la ricerca di profondità emotiva e la necessità di mostrare esplicitamente scene di sesso, creando un mix di toni che talvolta rischia di scivolare nel ridicolo. Nonostante ciò, emerge una ricostruzione storica accurata e la performance convincente dei protagonisti, pur con alti e bassi nella narrazione dell’intensità drammatica.

Il dilemma dell’analisi superficiale

Supersex si concentra principalmente sulla dimensione personale di Rocco Siffredi, trascurando aspetti cruciali della sua carriera e del suo impatto nel mondo del porno. Manca infatti un’analisi più approfondita del ruolo rivoluzionario svolto da Siffredi nel cambiamento del panorama pornografico, così come dell’ombra della dipendenza dal sesso che ha segnato la sua vita. La serie sembra optare per una narrazione più tradizionale e moraleggiante, perdendo l’opportunità di esplorare a fondo la complessità del personaggio e del contesto in cui si è mosso.