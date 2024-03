Supersex: l’evoluzione di Rocco Siffredi attraverso la storia di Alessandro Borghi

La crescita di Rocco Tano a Rocco Siffredi: una storia di ricerca dell’amore

Inizia la serie Supersex su Netflix, ispirata alla vita di Rocco Siffredi, con Alessandro Borghi nel ruolo principale. La trama segue l’evoluzione di Rocco, partendo da umili origini ad Ortona fino a diventare una star internazionale del cinema per adulti. L’elemento centrale della serie è il sesso, sebbene non sia l’aspetto principale della narrazione.

Il cammino emotivo di Rocco, interpretato da Alessandro Borghi, si snoda tra le relazioni con personaggi chiave come Tommaso e Lucia . Il desiderio costante di amore, che sembra sempre sfuggirgli, caratterizza il percorso dell’eroe “con la dinamite dentro”, rappresentato sia da Borghi che da Saul Nanni nei panni della versione più giovane di Rocco.

Supersex: un racconto intimo e pieno di sentimento

Gli episodi di Supersex, diretta da Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni, presentano scene di nudo integrale in un contesto che va oltre il semplice voyeurismo. La serie riesce a trasmettere intimità ed emozioni profonde, senza soffermarsi in maniera eccessiva sul lato fisico dei personaggi. In particolare, l’episodio che vede Rocco abbracciare definitivamente il suo alter ego Siffredi, evidenzia il conflitto interiore tra passato e presente, tra identità personale e identità pubblica.

Il nudo frontale di Alessandro Borghi e le riflessioni sull’arte attoriale

Nell’episodio in cui Rocco Tano si trasforma completamente in Siffredi, si presenta una scena di nudo frontale interpretata da Alessandro Borghi. L’attore ha dichiarato di sentirsi “artisticamente libero” negli ultimi anni, sottolineando l’importanza del rispetto per il proprio corpo nella professione attoriale. Borghi ha affrontato le domande riguardo alle sequenze di sesso nella serie, sottolineando che Supersex non si concentra esclusivamente su questo aspetto, ma esplora più a fondo la complessità emotiva dei personaggi. Sebbene inevitabili, i paragoni con Rocco Siffredi non limitano la sua interpretazione, anzi lo spronano a dare il massimo nella rappresentazione di un personaggio così complesso e controverso.