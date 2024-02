Syensqo apre Application Development Labs a Bollate: un nuovo punto di riferimento per l’innovazione

Syensqo inaugura i nuovi Application Development Labs a Bollate

Syensqo, azienda leader nel settore della ricerca e dello sviluppo di materiali innovativi, ha inaugurato oggi i nuovi Application Development Labs (Adl) presso la sede di Bollate. Questi laboratori di ricerca di ultima generazione si distinguono per l’alto livello tecnologico e lo sviluppo applicativo dei materiali del futuro. Alla cerimonia del taglio del nastro erano presenti importanti personalità, tra cui il sindaco di Bollate e vicesindaco della Città Metropolitana di Milano, Francesco Vassallo, l’europarlamentare Patrizia Toia e l’onorevole Vinicio Peluffo, insieme a una nutrita rappresentanza dei dipendenti e della stampa.

I nuovi Application Development Labs si estendono su una superficie di 1.300 metri quadrati, che si aggiungono ai già esistenti 2.000 metri quadrati di area di sviluppo applicativo. Questi laboratori rappresentano un investimento di 10 milioni di euro in 3 anni e sono ospitati in un edificio innovativo di 26.000 metri cubi. Un aspetto interessante è il sistema di flusso d’aria, che utilizza inverter per mantenere 2/3 delle cappe chimiche in depressione, riducendo così il consumo energetico.

I laboratori ADL di Bollate sono un’eccellenza nella ricerca in Italia e rappresentano un ecosistema tecnologico unico al mondo. Qui si trovano strumentazioni e apparecchiature all’avanguardia, come stampanti per iniezione, macchine per l’estrusione di film, rivestimento di cavi, trasformazione di elastomeri e test tribologici. Il team di Bollate ha visto un incremento del 30% del personale negli ultimi tre anni e conta di continuare a crescere. Oltre ai più di 300 ricercatori già presenti nel centro di ricerche Syensqo di Bollate, lavorano anche laureati e diplomati in discipline come fisica, elettronica e meccanica.

Secondo Marco Apostolo, country manager di Syensqo e direttore del Centro di Ricerca, “solo unendo le forze delle menti migliori e delle conoscenze tecnologiche avanzate potremo individuare soluzioni che creano un futuro sostenibile per l’umanità”. Francesco Triulzi, responsabile degli Application Development Labs, ha definito la strategia di questi laboratori come la creazione di una rete neurale di laboratori e professionisti che collegano e amplificano le eccellenze locali per fornire soluzioni sostenibili globali. Il centro di ricerca di Bollate collabora con i centri di ricerca Syensqo di Alpharetta (USA), Seoul (Corea), Fuji (Giappone), Shanghai (Cina) e Bruxelles (Europa).

Il sindaco di Bollate e vicesindaco della Città Metropolitana di Milano, Francesco Vassallo, ha commentato l’inaugurazione dei nuovi laboratori definendoli “uno dei più avanzati al mondo” e sottolineando l’importanza di questa scelta per l’eccellenza produttiva italiana. Vassallo ha evidenziato come l’investimento di Syensqo a Bollate sia un segnale di fiducia nel territorio e di consolidamento delle relazioni istituzionali.

I materiali sviluppati a Bollate con i polimeri speciali trovano applicazione in diversi settori, come la mobilità elettrica, l’efficienza energetica, l’approvvigionamento sostenibile e il miglioramento della qualità della vita in ambito medicale, agricoltura, elettronica e aerospaziale. Ad esempio, i ricercatori di Bollate stanno studiando soluzioni per una mobilità più pulita, tra cui batterie al litio e polimeri speciali per migliori prestazioni del motore elettrico. Inoltre, i materiali sviluppati a Bollate sono utilizzati per la produzione di membrane per l’emodialisi, la cattura della CO2, la filtrazione delle acque reflue e la potabilizzazione dell’acqua. Questi materiali trovano anche applicazione nella microelettronica e nelle piattaforme di realtà aumentata e virtuale.

Syensqo continua a investire nella ricerca e nello sviluppo di materiali innovativi, confermando il proprio ruolo di leader nel settore. I nuovi Application Development Labs di Bollate rappresentano un importante passo avanti nella creazione di soluzioni sostenibili per il futuro.

