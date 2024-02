Tajani: Aumentare borse di studio per giovani africani che si formano in Italia - avvisatore.it

Italia Africa, Tajani: l’importanza della formazione

Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha sottolineato l’importanza della formazione durante la tavola rotonda su “Il ruolo della diplomazia della crescita italiana nel Mediterraneo”. Tajani ha evidenziato che la formazione è fondamentale per garantire professionalità in grado di fare da ponte tra Italia e Africa. Ha citato come esempio il Piano Mattei e ha affermato che è essenziale che l’Uganda abbia tecnici specializzati nella trasformazione del caffè. Tajani ha sottolineato che la formazione è utile sia per l’Italia che per i paesi africani e ha proposto di aumentare le borse di studio per permettere ai giovani africani di formarsi nel nostro Paese. Ha evidenziato l’importanza di avere giovani africani che parlano perfettamente italiano e che possono fare da ponte tra le sedi italiane e africane delle aziende.

“Non ci facciamo intimidire dalle minacce Houthi”

Tajani ha affrontato anche la crisi nel mar Rosso, sottolineando che l’Italia non si fa intimidire dalle minacce della milizia filoiraniana degli Houthi. Ha chiarito che l’obiettivo della missione europea “Aspides” è la difesa del traffico marittimo e ha precisato che l’Italia non attacca nessuno, ma risponderà in caso di attacchi. Tajani ha sottolineato l’importanza di proteggere i mercantili italiani, considerando l’export straordinario del Paese.

La missione europea nel Mar Rosso sarà navale ed aerea

Il ministro ha ribadito che la missione europea nel Mar Rosso sarà composta da unità navali e aeree e che l’Italia avrà il comando operativo della missione in mare. Ha precisato che non si tratta di missioni di accompagnamento, ma di difesa operativa, con la possibilità di reagire in caso di attacchi. Tajani ha specificato che le regole di ingaggio prevedono una reazione militare in caso di lancio di missili e attacchi di droni.

