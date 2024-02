Tajani: pronti a rispondere alle minacce Houthi

L’Italia non si fa intimidire dalle minacce degli Houthi

Il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha risposto alle minacce degli Houthi, dichiarando che l’Italia non si lascerà intimidire. Durante i Med Dialogues a Roma, Tajani ha affermato: “Noi difendiamo il traffico mercantile, non attacchiamo nessuno, ma non vogliamo essere attaccati da nessuno”. Ha sottolineato che se ci saranno degli attacchi, l’Italia risponderà. Tajani ha anche definito gli Houthi come un’organizzazione terroristica.

Gli Houthi minacciano l’Italia

In un’intervista a Repubblica, Mohamed Ali al-Houti, uno dei leader degli Houthi, ha minacciato l’Italia nel caso in cui partecipasse all’aggressione contro lo Yemen. Ha avvertito che il coinvolgimento italiano sarebbe considerato un’escalation e una militarizzazione del mare, senza però essere efficace. Al-Houti ha sottolineato che il passaggio delle navi italiane durante le operazioni yemenite a sostegno di Gaza è una prova che l’obiettivo è noto. Ha consigliato all’Italia di esercitare pressione su Israele per fermare i massacri a Gaza e di rimanere neutrale.

Gli Houthi negano di voler chiudere il Mar Rosso

Contrariamente alle preoccupazioni internazionali, Mohamed Ali al-Houti ha negato che gli Houthi abbiano intenzione di chiudere lo stretto di Bab el Mandeb o il Mar Rosso. Ha specificato che prendono di mira solo le navi associate a Israele che si dirigono verso porti occupati o entrano nel porto di Eilat. Al-Houti ha anche respinto l’accusa di essere un’organizzazione terroristica, affermando che sostenere Gaza è un onore per loro. Ha concluso l’intervista affermando che se gli Stati Uniti invieranno truppe nello Yemen, dovranno affrontare sfide più difficili di quelle in Afghanistan e Vietnam.

About The Author