Tamponamento A22: feriti e tratti chiusi, grave incidente oggi

Tamponamento a catena sull’autostrada A22: traffico bloccato tra Reggiolo e Carpi

Questa mattina si è verificato un tamponamento a catena sull’autostrada A22, tra le uscite di Reggiolo (Reggio Emilia) e Carpi (Modena). L’incidente, che sembra essere stato causato dalla presenza di nebbia, ha coinvolto diversi mezzi e ha provocato diversi feriti. A causa del traffico congestionato, sono state disposte le chiusure dei caselli dal Mantovano fino al Modenese.

Chiusure dei caselli e disagi per il traffico

A causa del tamponamento, sono state adottate diverse misure per gestire il traffico. Sono stati chiusi i seguenti caselli: l’allacciamento A22 – A4 carreggiata sud, rami Milano-Modena, Venezia-Modena e A22 – A1 carreggiata nord, rami Milano-Brennero e Bologna-Brennero. Queste chiusure hanno causato disagi significativi per gli automobilisti che si trovavano lungo l’autostrada A22, con il traffico bloccato tra Reggiolo e Carpi.

Situazione in evoluzione: attenzione alla viabilità

La situazione sul luogo dell’incidente è in continua evoluzione e le autorità competenti stanno lavorando per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alle indicazioni delle autorità e a seguire le deviazioni e le alternative di percorso indicate. Si consiglia inoltre di tenersi aggiornati sulle condizioni del traffico attraverso i canali di informazione ufficiali.

Ricordiamo a tutti gli automobilisti di guidare con prudenza e rispettare le norme del codice della strada, soprattutto in condizioni di visibilità ridotta come quella causata dalla nebbia. La sicurezza stradale è una responsabilità di tutti e solo attraverso un comportamento responsabile possiamo contribuire a prevenire incidenti come quello avvenuto oggi sull’autostrada A22 tra Reggiolo e Carpi.

About The Author