Tartaruga Caretta Caretta in Pericolo: Emergono Dettagli Scioccanti

Un Esemplare da Salvare

Nell’area di Cannitello di Villa San Giovanni è stata rinvenuta una tartaruga Caretta Caretta in condizioni critiche, priva delle pinne posteriori. Il triste ritrovamento è avvenuto grazie all’intervento di un cittadino che ha prontamente allertato la Guardia Costiera. Nonostante i tentativi di salvataggio da parte degli esperti dell’associazione ambientalista ‘Blue Conservancy Onlus’, la femmina in età riproduttiva è purtroppo deceduta poco dopo.

Una Situazione Disperata

Gli operatori del Centro recupero tartarughe marine di Brancaleone, Tania Il Grande e Filippo Armonio, hanno dichiarato che si tratta di uno dei casi più gravi registrati in 17 anni di attività. Le tartarughe marine nel Mediterraneo sono costantemente minacciate dalla pesca e dall’inquinamento, ma negli ultimi tempi si è registrato un preoccupante aumento degli incidenti con le imbarcazioni a causa dell’incremento del traffico marittimo. Questi incidenti non riguardano solo le tartarughe, ma anche i cetacei, che rischiano la vita a causa degli impatti violenti con gli scafi in movimento.

Indagini Scientifiche in Corso

Dopo un’approfondita analisi condotta in collaborazione con il servizio veterinario Asp, l’esemplare di tartaruga è stato trasferito presso l‘Istituto Zooprofilattico di Reggio Calabria per ulteriori indagini scientifiche. La carcassa dell’animale verrà sottoposta a esami dettagliati al fine di comprendere meglio le cause del decesso e raccogliere dati utili per la tutela di queste specie vulnerabili.