Tartaruga marine salvata a Capo Pecora: Una storia di coraggio e speranza

Innocente vittima del mare inquinato, Pasqualina la tartaruga Caretta Caretta è stata miracolosamente salvata da un giovane eroe a Capo Pecora. Il suo destino sembrava segnato dalla presenza di un sacco di nylon che minacciava di reciderle una delle preziose pinne. Grazie alla prontezza d’animo di un giovane di Villacidro, che ha liberato l’animale intrappolato, Pasqualina ha ora una possibilità di sopravvivenza.

Un gesto di altruismo e compassione che ha coinvolto il Corpo forestale e gli esperti del Cres, il centro di recupero delle tartarughe marine del Sinis. La tartaruga è stata prontamente trasferita alla clinica veterinaria Due Mari, dove il team medico specializzato ha preso in carico il delicato intervento per rimuovere il nylon dannoso che minacciava la vita di Pasqualina. Un gesto necessario per garantirle un futuro dignitoso, nonostante la perdita inevitabile di una parte della pinna.

La storia di Pasqualina è un triste monito sull’impatto devastante del marine litter, evidenziando una volta di più l’urgente necessità di preservare l’ambiente marino e proteggere le sue affascinanti creature. Grazie all’intervento tempestivo e compassionevole degli esseri umani, Pasqualina ha ottenuto una seconda possibilità di nuotare libera nei mari, simbolo di speranza e determinazione nella lotta contro l’inquinamento dei nostri oceani.