Taylor Swift protagonista delle scommesse sul Super Bowl

La Taylor Swift mania si diffonde anche al Super Bowl: scommesse e fantasie dei fan

La popstar Taylor Swift continua a far parlare di sé, questa volta anche nel contesto del Super Bowl. Gli appassionati di scommesse si stanno scatenando per capitalizzare sulla sua presenza, dando libero sfogo alla loro immaginazione.

Secondo quanto riportato da Variety, le possibilità di scommessa sono molteplici. Ad esempio, si sta scommettendo su una domanda cruciale: “Riuscirà Taylor Swift ad arrivare a Las Vegas in tempo per l’inizio della finalissima del campionato di football, che vedrà in campo i San Francisco 49ers e i Kansas City Chiefs, l’11 febbraio?”. Una sfida non da poco, considerando che la cantante sarà impegnata fino al 10 febbraio con il suo tour a Tokyo, a quasi 9.000 chilometri di distanza. Tuttavia, secondo alcune previsioni, sembra che la Swift riuscirà nell’impresa.

Ma le scommesse non si fermano qui. Gli scommettitori stanno puntando anche sul numero di volte in cui le telecamere della CBS, il network che trasmetterà la partita, inquadreranno la popstar durante l’evento. Inoltre, c’è anche la possibilità di scommettere su un eventuale endorsement al presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Tuttavia, l’ipotesi che sta più a cuore dei fan è di natura romantica: arriverà una proposta di matrimonio da parte di Kelce, il giocatore dei Kansas City Chiefs?

Ma non sono solo le scommesse legate alla presenza di Taylor Swift a catalizzare l’attenzione degli appassionati. Secondo il sito di analisi Legal Sports Report, gli americani scommetteranno complessivamente 1,3 miliardi di dollari sul Super Bowl, un aumento del 20% rispetto all’anno precedente. Un dato che dimostra l’enorme interesse che questa manifestazione sportiva suscita nel paese.

La Taylor Swift mania sembra non conoscere limiti e si diffonde anche nel mondo dello sport. I fan della popstar si stanno sbizzarrendo con la fantasia, scommettendo su ogni possibile scenario legato alla sua presenza al Super Bowl. Sarà interessante vedere come si svilupperanno le scommesse e se i desideri dei fan si avvereranno.

