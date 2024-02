Tecnologia per la salute: Mantoan (AGENAS) su cittadini delle zone periferiche

Il Contributo di Domenico Mantoan a “Un grande impegno per la salute”

Il Direttore generale di AGENAS, Domenico Mantoan, ha partecipato all’incontro “Un grande impegno per la salute” a Bari, evidenziando un tema cruciale per il futuro delle regioni meridionali. Mantoan ha enfatizzato l’importanza del recupero della mobilità passiva come una sfida significativa per migliorare il sistema sanitario.

Domenico Mantoan ha sottolineato che: Il recupero della mobilità passiva è la grande sfida per il futuro delle regioni meridionali.

Focus sull’Importanza della Mobilità Passiva

La mobilità passiva è emersa come un punto chiave nell’intervento di Mantoan. Questo concetto si riferisce alla capacità di spostarsi in modo autonomo e sicuro all’interno di un contesto urbano. In particolare, il Direttore generale ha evidenziato come migliorare l’accessibilità e la mobilità possa portare a benefici significativi per la salute e il benessere delle persone.

Tra i punti salienti dell’intervento di Mantoan si evidenzia: Il recupero della mobilità passiva è fondamentale per garantire un sistema sanitario efficiente e inclusivo.

Prospettive Future per le Regioni Meridionali

Guardando al futuro, Domenico Mantoan ha delineato prospettive interessanti per le regioni meridionali in termini di miglioramento della mobilità e dell’accesso ai servizi sanitari. Attraverso un approccio incentrato sul potenziamento della mobilità passiva, è possibile promuovere una maggiore equità nell’offerta di cure e favorire uno sviluppo sostenibile a livello regionale.

In conclusione, l’intervento di Domenico Mantoan a Bari ha evidenziato l’importanza strategica del recupero della mobilità passiva per affrontare le sfide attuali e future nel settore della salute, con particolare attenzione alle regioni meridionali.

