Temperature primaverili record sulle Alpi: fino a 12°C oltre la media

Temperature primaverili in febbraio: previsioni meteo per i prossimi giorni

Le temperature in Italia continueranno ad essere insolitamente alte per il mese di febbraio, con massime che supereranno la media stagionale. Secondo Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, le temperature raggiungeranno i 12°C sopra la media sulle Alpi e gli 8-9°C sopra la media sul versante adriatico e in Sardegna.

Situazione stabile e soleggiata fino a venerdì, grazie all’alta pressione che domina su tutto il territorio italiano. Tuttavia, questa situazione porterà anche all’accumulo di umidità e smog in Val Padana, con nebbie più frequenti e persistenti nelle pianure.

Le Alpi e gli Appennini godranno di giornate splendide, ma le temperature troppo calde faranno sciogliere rapidamente la poca neve caduta. Lo zero termico si porterà fino a 3300 metri sulle Alpi, mentre sulle montagne appenniniche la situazione sarà simile. Non sono previste precipitazioni degne di nota fino a venerdì, ma nel weekend potrebbe esserci un cambiamento con il passaggio di un intenso ammasso nuvoloso su molte regioni.

Ecco le previsioni dettagliate per i prossimi giorni:

Giovedì 15 : Al nord cielo sereno e clima gradevole, ma con nebbie in Val Padana. Al centro cielo soleggiato con temperature oltre la media. Al sud bel tempo e temperature miti fino a 22 gradi.

Venerdì 16 : Al nord cielo sereno e clima gradevole, ma con nebbie in pianura. Al centro bel tempo, ma con aumento delle nuvole sul versante tirrenico e in Sardegna. Al sud bel tempo e temperature miti fino a 23 gradi.

Sabato 17 : Al nord cielo spesso molto nuvoloso o coperto, ma senza precipitazioni. Al centro cielo spesso molto nuvoloso o coperto. Al sud bel tempo con temperature miti.

Tendenza: Domenica si prevede ancora un clima asciutto, ma a partire da lunedì 19 torneranno le piogge.

Nonostante le temperature insolitamente alte, è importante ricordare che queste previsioni sono soggette a cambiamenti e che è sempre consigliabile consultare fonti affidabili per le ultime informazioni sul meteo.

