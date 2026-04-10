Templari Oggi APS a Verona: al via il Patto di Sussidiarietà per il loggiato trecentesco con sarcofago medievale

Ultimo aggiornamento il 10 Aprile 2026 by Emiliano Belmonte

Verona si prepara ad accogliere un’importante iniziativa dedicata alla tutela del patrimonio storico e religioso. Sabato 11 aprile 2026 prende ufficialmente il via il Patto di Sussidiarietà tra il Comune di Verona e l’associazione Templari Oggi APS, finalizzato alla custodia e valorizzazione di un prezioso loggiato trecentesco. Al suo interno è conservato un sarcofago medievale di grande rilevanza storica, attualmente al centro di studi e ricerche internazionali.

Il Patto di Sussidiarietà per il loggiato trecentesco di Verona

Il progetto nasce dalla collaborazione tra istituzioni e volontariato e rappresenta un modello virtuoso di gestione condivisa dei beni culturali. Il loggiato trecentesco, già oggetto di un importante restauro curato dalla Soprintendenza alle Belle Arti, custodisce un reperto di grande interesse: un sarcofago medievale su cui si stanno concentrando nuove indagini.

Le ricerche sul sarcofago medievale e il legame con i Templari

L’Università di Salisburgo ha avviato approfondimenti scientifici per verificare un’ipotesi affascinante: il sarcofago potrebbe aver ospitato le spoglie di Arnau de Torroja, Maestro Generale dei Cavalieri Templari. Si tratta di una possibilità che, se confermata, renderebbe il sito veronese ancora più significativo nel panorama storico europeo.

La conferenza stampa e il piano di valorizzazione

Venerdì 11 aprile 2026, alle ore 11.30 presso il Comune di Verona, si terrà la conferenza stampa ufficiale di presentazione del progetto. Durante l’incontro, Templari Oggi APS illustrerà il piano operativo di custodia e valorizzazione, sviluppato in sinergia con l’amministrazione comunale.

Obiettivi: conservazione, decoro e fruizione pubblica

L’iniziativa punta a garantire la conservazione del sito storico, prevenendone il degrado e assicurando al tempo stesso una fruizione pubblica controllata. Un ruolo fondamentale sarà svolto anche dal contributo economico deliberato dal Consiglio comunale di Verona, su proposta del consigliere Nicolò Zavarise, nell’ambito del Bilancio di previsione 2026.

Templari Oggi APS: una missione nazionale tra tutela e volontariato

L’impegno dell’associazione a Verona si inserisce in un progetto più ampio che coinvolge numerosi territori italiani. Templari Oggi APS opera da anni nella custodia di chiese e siti di interesse storico, spesso chiusi o privi di vigilanza, grazie al lavoro di centinaia di volontari laici.

Custodia dei luoghi sacri e accoglienza dei visitatori

L’attività dei volontari non ha finalità celebrative, ma si traduce in azioni concrete: apertura dei siti, cura degli spazi e accoglienza rispettosa di pellegrini, turisti e visitatori. Un servizio silenzioso ma essenziale per preservare il patrimonio culturale e religioso.

Il valore spirituale del servizio

Come sottolineato dal presidente dell’associazione, Mauro Giorgio Ferretti, l’obiettivo è quello di “testimoniare la fede attraverso la custodia fisica dei luoghi che parlano della nostra storia cristiana”. Un principio che guida ogni intervento dell’associazione e che trova nel progetto di Verona una nuova, significativa applicazione.