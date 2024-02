"Tendenza: il nastro come accessorio di stile, con un'ossessione per i fiocchi nei capelli" - avvisatore.it

I nastri per capelli sono il trend del momento

Dal nastrino minimalista per fermare la coda o da intrecciare tra le chiome ai fiocchi di velo da appuntare nei capelli per un’aria da bambina, dall’opulente fiocco di raso in formato maxi (che copre tutta la testa) fino all’architettonico ‘bow stacking’ ovvero l’arte di indossare più infiocchettamenti insieme sul capo: i nastri fanno parte dell’outfit del momento per i capelli con eleganza e disinvoltura, così come negli accessori moda visti alle sfilate.

I fiocchi per capelli sono un must-have

Dai quelli in velo ai nastri delle mercerie, dallo shopping online per scorte di fiocchi economici oppure per singoli pezzi di ottima fattura fino ai fermagli con fiocco che portano la firma delle case di moda (quello in seta di Chanel arriva a costare oltre 600 euro), questa è la stagione dei capelli infiocchettati e degli accessori appuntati in testa.

Versatili e amati: i fiocchi per capelli

I tessuti per fiocchi vanno bene tutti: dal velo al raso alla seta, dal velluto al denim e perfino stoffe in avanzo. Non a caso Pinterest ha registrato un aumento del 162% nelle ricerche e prevede che il “bow-stacking” – l’arte di indossare più fiocchi insieme – sarà una delle maggiori tendenze del 2024, segnalava recentemente Elle UK. Gli stilisti li hanno proposti coniugandoli in molte modalità nelle ultime sfilate: Giambattista Valli ha puntato su fiocchi di proporzioni gigantesche, idem Chanel che propone una versione extralarge da indossare su una coda bassa, mentre Dior li ha abbinati agli chignon.

“Sono così versatili e amati, i fiocchi, indossati in passato da attrici rinomate per eleganza, come Brigitte Bardot e Catherine Deneuve e oggi da Tessa Thompson e Margot Robbie ad esempio – commenta Domenica Ricciardi, haistylist di molte attrici italiane ed internazionali. – Se ne vedono moltissimi di nastri nei capelli per le strade parigine e di Londra, fissati in modo creativo, a treccina, sciolti, con un solo nodo oppure appuntati in modo classico o davvero originale. Sono un tocco di eleganza senza tempo e danno un’aria infantile e di bellezza a tutte”.

I nastri sono protagonisti delle passerelle

I nastri sono i protagonisti di questa primavera estate 2024, visti sulle passerelle di Parigi, New York e Milano. “La meravigliosa Jennifer Lopez sulle passerelle di Parigi ha indossato un fiocco in velluto, portato sul lato del capo, da Elie Saab e un fiocco nero elegantissimo da Valentino. I nastri – prosegue Ricciardi – sono delicati e divertenti, quelli in velluto sono super chic e completano un look da sera. I più piccoli si possono fissare insieme, anche a gruppi di 3 o 4. Quelli in raso dai mille colori sono indicati per la prossima estate, insomma ci possiamo veramente sbizzarrire, anche da abbinare a spille di fiori che io scelgo spesso per le mie attrici sui red carpet. Sono un ritorno alla femminilità più esasperata o al mondo dell’infanzia”.

Accessori per capelli: fasce, cerchietti e fermagli

Con i fiocchi ritornano gli accessori per il capo, come fasce, cerchietti, pinze e mollette del tipo a ‘becco d’anatra’ con piastrina colorata o con fiori anche in versione XXL (elegante il colore nero ma ne esistono anche versioni brillanti), magari indossate in fila l’una accanto all’altra al lato del capo. Inoltre gli elastici, anche nelle nuove versioni chic con fibbie in metallo ad effetto bracciale e in versione oversize ricoperto in stoffa per avere un effetto foulard. Infine i fermagli di misure maxi, tipo il vecchio mollettone.

