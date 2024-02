Tensione tra Harry e Camilla: il principe evita un incontro

La tensione tra il Principe Harry e la Regina Camilla: rapporti tesi nonostante il tempo trascorso

Nonostante il passare del tempo, la tensione tra il Principe Harry e la Regina Camilla è ancora palpabile. Durante la sua visita a Londra per vedere il padre malato, Harry ha trascorso 24 ore nella capitale britannica, lasciando la moglie e i figli negli Stati Uniti. Tuttavia, sembra che durante questo breve periodo trascorso al fianco di Re Carlo, Harry abbia mantenuto una certa distanza dalla sua non tanto amata matrigna.

Un nuovo retroscena: il Principe Harry evita di trovarsi con la Regina Camilla

Secondo un articolo pubblicato su The Telegraph, un’amica di Camilla ha rivelato che Harry ha preferito evitare di trovarsi nella stessa stanza con la sua matrigna durante la sua visita a Londra. La fonte ha anche fatto intendere di non essere d’accordo con le scelte di vita del Principe Harry. Questa visita avrebbe potuto essere l’occasione perfetta per tendere un “ramo d’olivo” alla matrigna, ma sembra che così non sia stato.

Harry esprime i suoi sentimenti nel suo libro “Spare”

I sentimenti del Principe Harry nei confronti della Regina Camilla sono stati espressi chiaramente nella sua autobiografia intitolata “Spare”. Nel libro, Harry definisce la nuova regina come “pericolosa” e “cattiva”. Inoltre, afferma che Camilla avrebbe divulgato storie sulla famiglia reale per aumentare la sua popolarità. Nel libro, Harry esprime anche il suo rancore nei confronti del padre e della sua nuova moglie, definendola “l’altra donna”. Sembra che il Principe Harry si schieri dalla parte della sua amata madre, Lady Diana, scomparsa in un tragico incidente stradale nel 1997.

Harry a Londra per incontrare il padre malato

Il Principe Harry è volato a Londra per incontrare il padre, Re Carlo, che ha recentemente ricevuto una diagnosi di cancro. Il Re ha già iniziato un programma di trattamenti e i medici gli hanno consigliato di ridurre i suoi impegni pubblici. In questo momento delicato, la famiglia reale si è riunita intorno a Re Carlo III per offrirgli il sostegno necessario. Tuttavia, non tutti sembrano essere in grado di superare le tensioni e abbracciare la vicinanza con gli altri membri della famiglia reale.

