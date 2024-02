Terapia digitale per artrosi ginocchio: studio italiano sull’App

Trattamento dell’artrosi del ginocchio: la terapia digitale guidata dall’Ai

La terapia digitale guidata dall’intelligenza artificiale (Ai) sta aprendo nuove frontiere nella medicina, offrendo soluzioni innovative per il trattamento di patologie come l’artrosi del ginocchio. Il professor Andrea Bernetti, esperto di Medicina fisica e riabilitativa presso l’Università del Salento, sta coordinando un progetto di ricerca che mira a sviluppare una terapia digitale per il trattamento multimodale dell’artrosi del ginocchio.

Il progetto, chiamato ‘Sydidoa’ o ‘Symptomatic Digital Drugs for Osteoarthritis’, coinvolge diverse università italiane, tra cui l’Università Campus Bio-Medico di Roma, l’Università degli Studi ‘G. d’Annunzio’ Chieti-Pescara e l’Università degli Studi dell’Aquila. L’obiettivo principale del progetto è creare un supporto digitale per i clinici e i pazienti affetti da artrosi del ginocchio, al fine di ridurre il dolore e migliorare la funzionalità articolare attraverso l’integrazione con i trattamenti convenzionali.

L’applicazione sviluppata nell’ambito del progetto utilizza un sistema di riconoscimento video dei movimenti eseguiti dal paziente durante gli esercizi prescritti dal medico. Il paziente esegue gli esercizi seguendo le istruzioni visualizzate su uno schermo e la telecamera del dispositivo riconosce in tempo reale se il paziente sta eseguendo correttamente i movimenti. In caso di errori, il paziente viene avvisato e corretto. Questo sistema, definito anche “bio-feedback”, rappresenta una vera e propria terapia digitale per la riabilitazione dell’artrosi del ginocchio.

Secondo il professor Bernetti, l’artrosi rappresenta una delle principali cause di disabilità nel mondo occidentale e la sua incidenza è in costante aumento a causa dell’invecchiamento della popolazione. Le tecnologie digitali nel campo medico e sanitario stanno ricevendo sempre più attenzione da parte delle autorità regolatorie e della comunità scientifica, e la pandemia da Covid-19 ha accelerato ulteriormente l’adozione di queste tecnologie rivoluzionarie.

Le terapie digitali, in particolare, stanno diventando una delle linee di sviluppo più interessanti nel campo dell’e-health. Come afferma il professor Bernetti, “le terapie digitali offrono soluzioni avanzate per la diagnosi, il trattamento e la riabilitazione di patologie croniche degenerative”. La terapia digitale per l’artrosi del ginocchio rappresenta un importante passo avanti nel campo della medicina, offrendo ai pazienti un supporto personalizzato e guidato dall’Ai per gestire in tempo reale l’esecuzione corretta degli esercizi di riabilitazione.

Il progetto ‘Sydidoa’ rappresenta la prima iniziativa di questo tipo in Italia e in Europa per il trattamento dell’artrosi del ginocchio. La sua durata sarà di 24 mesi e si baserà su una rigorosa sperimentazione clinica per dimostrare l’efficacia della terapia digitale. Come sottolinea il professor Bernetti, “è la nuova frontiera della e-health, l’Ai per gestire in tempo reale se il paziente segue bene o meno gli esercizi di riabilitazione”. La terapia digitale per l’artrosi del ginocchio potrebbe rappresentare una svolta significativa nel trattamento di questa patologia, offrendo ai pazienti una soluzione innovativa e personalizzata per migliorare la loro qualità di vita.

