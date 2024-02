Terapie avanzate per malattia di Crohn e colite ulcerosa, consiglia Armuzzi

Nuove terapie per la gestione delle malattie infiammatorie croniche intestinali

Le malattie infiammatorie croniche intestinali, come la malattia di Crohn e la colite ulcerosa, possono essere gestite in modo più efficace grazie alle nuove terapie disponibili. Secondo il dottor Alessandro Armuzzi, responsabile Uo di Ibd – Malattie infiammatorie croniche intestinali presso l’Irccs Humanitas di Rozzano (MI), “Oggi fortunatamente abbiamo a disposizione numerose terapie per la gestione dei pazienti affetti da malattia di Crohn e da colite ulcerosa. Oltre alle terapie tradizionali, abbiamo infatti la possibilità di impiegare gli anticorpi monoclonali e le piccole molecole. Queste nuove terapie, dette avanzate, devono essere iniziate quando il paziente non è tenuto perfettamente sotto controllo con la terapia tradizionale”.

Studio osservazionale Podcast e indagine Acquire_Ibd

Durante la conferenza stampa di presentazione dello studio osservazionale Podcast e dell’indagine sui pazienti Acquire_Ibd, intitolata ‘Malattia di Crohn e colite ulcerosa: diamo luce all’invisibile’, a cura di Abbvie, il dottor Armuzzi ha sottolineato l’importanza di queste nuove terapie per migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali. Lo studio osservazionale Podcast ha coinvolto 1.000 pazienti con malattia di Crohn e colite ulcerosa, mentre l’indagine Acquire_Ibd ha coinvolto 500 pazienti con malattia di Crohn.

Migliorare la gestione delle malattie infiammatorie croniche intestinali

L’obiettivo principale di questi studi è quello di migliorare la gestione delle malattie infiammatorie croniche intestinali, fornendo ai medici informazioni preziose sulle terapie disponibili e sul loro impatto sulla qualità di vita dei pazienti. Secondo il dottor Armuzzi, “Questi studi ci permettono di comprendere meglio le esigenze dei pazienti e di valutare l’efficacia delle nuove terapie nel controllo dei sintomi e nella prevenzione delle complicanze”.

Le nuove terapie, come gli anticorpi monoclonali e le piccole molecole, offrono nuove opzioni di trattamento per i pazienti affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali. Queste terapie avanzate possono essere utilizzate quando la terapia tradizionale non è sufficiente a tenere sotto controllo la malattia. Secondo il dottor Armuzzi, “Le nuove terapie hanno dimostrato di essere efficaci nel ridurre l’infiammazione e nel migliorare la qualità di vita dei pazienti. Tuttavia, è importante valutare attentamente i rischi e i benefici di queste terapie per ogni paziente, tenendo conto delle sue specifiche condizioni”.

In conclusione, le nuove terapie rappresentano un importante passo avanti nella gestione delle malattie infiammatorie croniche intestinali. Grazie a studi come Podcast e Acquire_Ibd, i medici possono avere una migliore comprensione delle esigenze dei pazienti e delle opzioni di trattamento disponibili. Ciò permette di personalizzare le terapie in base alle specifiche condizioni di ogni paziente, migliorando così la qualità di vita e riducendo le complicanze associate a queste malattie.

