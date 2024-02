Teresa Mannino a Sanremo: Nessuna censura, dirò ciò che voglio!

Teresa Mannino torna in TV per co-condurre la terza serata del Festival di Sanremo

La comica Teresa Mannino farà il suo ritorno in televisione come co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo. Nonostante abbia trascorso un po’ di tempo lontana dal piccolo schermo, si mostra entusiasta di questa nuova opportunità. Durante una conferenza stampa all’Ariston, ha spiegato che attualmente preferisce esibirsi a teatro, ma che ama sapere che ci sono persone disposte a uscire di casa per andare a vederla. Tuttavia, non esclude la possibilità di un suo futuro show su Rai 1, affermando che tutto dipende dall’idea giusta e dal momento opportuno.

Teresa Mannino e la sua “lontananza” dalla TV

Teresa Mannino ha ammesso di aver avuto qualche esitazione nel tornare in Rai, a causa dell’ambiente un po’ istituzionale che caratterizza l’emittente. Ha confessato di sentirsi un po’ più ansiosa quando si esibisce in Rai, perché deve fare attenzione alle parole che sceglie di dire. Tuttavia, ha sottolineato che non si tratta di censura, ma piuttosto di auto-censura. La Rai è una struttura complessa e un palcoscenico importante, e questo può mettere un po’ di pressione su di lei. Al contrario, in alcune reti televisive private si sente più libera, poiché il contesto è più semplice. Nonostante i suoi scrupoli, però, ha promesso che durante la terza serata del Festival di Sanremo dirà esattamente tutto ciò che desidera.

Sanremo 2024: la scaletta della terza serata

La terza serata del Festival di Sanremo sarà ricca di ospiti di grande calibro. Oltre a Teresa Mannino, sul palco dell’Ariston si esibiranno anche Russell Crowe e Eros Ramazzotti. Sarà una serata imperdibile, che promette grandi emozioni e spettacolo di altissimo livello. Non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà questa serata e di goderci le performance dei talentuosi artisti che saliranno sul palco.

