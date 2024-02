Terna rafforza la rete elettrica con l’interconnessione Grecia-Adriatic Link

Terna potenzia la rete elettrica italiana: nuovi progetti in corso

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha dato il via libera all’Adriatic Link, l’elettrodotto sottomarino di Terna che collegherà le Marche e l’Abruzzo. Questo progetto, che fa parte del Piano nazionale integrato energia e clima, richiederà un investimento di circa 1,3 miliardi di euro. L’Adriatic Link sarà composto da due cavi sottomarini di 210 chilometri e due cavi terrestri di 40 chilometri. Questa infrastruttura fa parte del piano di Terna per ridisegnare e potenziare la rete elettrica nazionale.

Nuove reti per un’energia più sostenibile

Terna sta lavorando per rendere l’Italia un punto centrale nel sistema elettrico europeo, contribuendo agli obiettivi di decarbonizzazione e integrazione delle energie rinnovabili dell’Unione Europea. L’Adriatic Link è solo uno dei progetti in corso. Un altro progetto significativo è il Tyrrhenian Link, un elettrodotto sottomarino che collegherà la Sardegna, la Sicilia e la penisola italiana. Questo progetto, con una lunghezza totale di 970 chilometri e una potenza di mille megawatt, è il più grande al mondo per la trasmissione di energia elettrica sotto il mare. Terna investirà complessivamente 3,7 miliardi di euro in questa infrastruttura tecnologicamente avanzata.

Rinnovo delle interconnessioni sottomarine

Terna sta anche lavorando al progetto Sa.Co.I.3, che riguarda il rinnovo e il potenziamento dell’attuale interconnessione elettrica sottomarina tra la Sardegna, la Corsica e la Toscana. Questa infrastruttura, chiamata Sa.Co.I.2, è attiva dal 1992 e ha raggiunto la fine della sua vita utile. Terna investirà circa un miliardo di euro per questo progetto di ammodernamento.

Collegamenti internazionali

Terna sta puntando anche sul rafforzamento delle interconnessioni con l’estero. Ci sono due aspetti principali: le connessioni con l’Austria, la Svizzera e la Francia, e i collegamenti con i Paesi del Mediterraneo. Nel piano di Sviluppo 2023-2032, Terna ha deciso di investire circa 2 miliardi di euro per potenziare queste interconnessioni.

Uno dei progetti di interconnessione più importanti è l’Elmed, che collegherà l’Italia alla Tunisia. Questo progetto strategico, presentato durante la conferenza Italia-Africa, ottimizzerà le risorse energetiche tra l’Europa e il Nord Africa. Terna e l’operatore elettrico tunisino Steg investiranno circa 850 milioni di euro in questo collegamento sottomarino da 600 megawatt. Una parte di questi fondi, 307 milioni di euro, sarà finanziata attraverso il fondo Connecting Europe Facility dell’Unione Europea.

Terna sta lavorando duramente per potenziare la rete elettrica italiana e contribuire alla transizione verso un’energia più sostenibile. I progetti in corso garantiranno una maggiore integrazione con il sistema elettrico europeo e un migliore utilizzo delle risorse energetiche.

