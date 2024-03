Terra Amara: Nuova Programmazione da non Perdere!

Il Fenomeno della Soap Turca Terra Amara

La soap turca Terra Amara ha conquistato numerosi fan, anche in Italia, diventando un vero e proprio must per Mediaset. Nonostante le variazioni nel palinsesto nel corso dei mesi, il titolo rimane un punto fermo nella programmazione dell’emittente. Anche in situazioni considerate complesse dal punto di vista della concorrenza, Terra Amara continua a essere trasmessa. Tuttavia, il numero di episodi inediti della soap ambientata a Cukurova sta diminuendo. A partire dall’8 marzo, Terra Amara va in onda esclusivamente il venerdì in prima serata su Canale 5, con le puntate ancora inedite. Per chi dovesse perdere la messa in onda, è possibile recuperare gli episodi su Mediaset Infinity, in modalità streaming o on demand.

Il Ritorno di Terra Amara in Replica

Con un cambiamento significativo nella programmazione, Terra Amara riparte in replica su Rete 4, a partire dal primo episodio. Se desideri rivivere l’emozione di Terra Amara dal suo inizio, ecco tutti i dettagli da conoscere per non perderti neanche un episodio.

Cambiamenti Importanti nella Programmazione

Il cambiamento nella messa in onda di Terra Amara non è certo il primo affrontato dai fan italiani. Negli scorsi mesi, sono stati apportati diversi cambiamenti, ma questo si presenta come uno dei più radicali. Da quando è stata introdotta in Italia, la soap è stata trasmessa nel pomeriggio, dal lunedì al venerdì, con un’ulteriore collocazione serale nel corso del tempo. Attualmente, mantenendo l’appuntamento del venerdì sera sul Canale 5 per gli episodi inediti, Terra Amara aggiunge le repliche cambiando canale. Le puntate originali vanno in onda il venerdì alle 21:20 su Canale 5, mentre le repliche dal primo episodio saranno trasmesse su Rete 4 a partire dall’11 marzo 2024, dal lunedì al venerdì alle 19:40. Un ritorno atteso: Terra Amara in replica su Rete 4!

Terra Amara: Disponibile in Diretta e Streaming

Per chi desidera seguire Terra Amara in diretta, l’appuntamento è su Canale 5 alle 14:10, dal lunedì al venerdì. Come per il resto della programmazione Mediaset, Terra Amara è fruibile anche in streaming su Mediaset Infinity, accessibile tramite personal computer e Mac in modalità browser, così come tramite l’app scaricabile dagli store per smartphone e tablet.