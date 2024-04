Terremoto a “L’Isola dei Famosi”: il mistero dell’uscita di Francesco Benigno

Panoramica dell’accaduto

A neanche una settimana dalla presentazione davanti alle telecamere, Francesco Benigno non è più un concorrente del reality show “L’Isola dei Famosi” su Canale 5. Il televoto che lo vedeva sfidare altri concorrenti è stato annullato e attorno alla sua improvvisa uscita di scena si è creato un vero e proprio giallo. Inizialmente, sul sito ufficiale del programma era apparsa la scritta “ritirato” accanto alla foto di Benigno. Tuttavia, durante il daytime andato in onda su Canale 5, l’inviata Eleonore Casalegno aveva parlato di un’altra versione dei fatti, denominando la situazione come “esperienza conclusa” per l’attore.

Le dichiarazioni della produzione e la versione di Benigno

Successivamente, la produzione ha emesso un comunicato ufficiale in cui ha chiarito che Francesco Benigno è stato escluso dal programma a causa di comportamenti considerati non consoni e vietati dal regolamento. Questo ha comportato l’annullamento del televoto della settimana e la riapertura delle votazioni con gli altri concorrenti in nomination. In risposta alle accuse, Francesco Benigno ha smentito categoricamente di essersi ritirato volontariamente, affermando di essere stato prelevato dall’isola a seguito di una discussione verbale con un altro concorrente.

Francesco Benigno squalificato: la sua versione dei fatti

Secondo quanto dichiarato dall’attore, non vi sarebbe stato un ritiro volontario ma un’espulsione forzata a seguito di un alterco verbale con un coinquilino. Benigno ha rivelato di essere stato prelevato dall’isola con l’inganno e di essere stato oggetto di pressioni e proposte economiche per ritirare la propria candidatura. Ha inoltre sottolineato di essere stato minacciato affinché prendesse un volo contro la propria volontà e ha espresso dubbi sulle motivazioni ufficiali addotte dalla produzione per la sua esclusione.

Le accuse e le polemiche

Francesco Benigno ha dichiarato di aver subito montaggi e manipolazioni da parte della produzione del programma al fine di screditarlo pubblicamente. Ha contestato le ragioni della sua squalifica e ha rivelato di essere soggetto a minacce per forzarlo a partire dall’isola contro la sua volontà. L’attore ha espresso la sua determinazione nel fare luce sulla vicenda e nel difendere la propria reputazione contro le presunte calunnie e mistificazioni mediatiche.