Terremoto di magnitudo 3.5 a Marradi sull’Appennino tosco-romagnolo

Terremoto di magnitudo 3.5 vicino a Marradi: la reazione delle autorità

Eugenio Giani, presidente della Toscana, ha confermato che un terremoto di magnitudo 3.5 è avvenuto 5 km a est di Marradi, in provincia di Firenze. L’evento sismico è stato registrato dall’Ingv alle 12.49, a una profondità di 5 km. Le persone sono scese in strada come misura precauzionale, ma al momento non ci sono segnalazioni di situazioni critiche.

Giani ha comunicato di essere in contatto con il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti, e con gli altri sindaci della zona del Mugello, colpita dal sisma. La scossa è stata avvertita anche nella regione romagnola. Quattro minuti dopo il terremoto principale, si è verificata un’altra scossa di magnitudo 1.1 nella stessa area, confermando l’instabilità del territorio.

Assenza di danni significativi: le rassicurazioni delle autorità locali

Il presidente Giani ha riferito che al momento non risultano danni rilevanti segnalati al numero di emergenza 112 Nue da Marradi. Inoltre, ha dichiarato di essere in costante comunicazione con il sindaco Triberti, il quale ha confermato l’assenza di danni significativi e ha notato la presenza di cittadini che sono usciti dalle proprie abitazioni per precauzione.

Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione e rimangono in allerta per eventuali sviluppi. Al momento, la priorità è garantire la sicurezza dei cittadini e valutare eventuali danni materiali causati dal terremoto.

