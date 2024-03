Terrorismo e Piani di Attentati: Custodia Cautelare per Palestinesi a L'Aquila - Occhioche.it

Indagati per Associazione Terroristica

La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre palestinesi all’Aquila, accusati di associazione con finalità di terrorismo internazionale ed eversione dell’ordine democratico. Gli indagati, secondo quanto dichiarato dalla Polizia, erano coinvolti in attività di proselitismo e propaganda per l’associazione, progettando attentati, inclusi quelli suicidi, contro obiettivi civili e militari all’estero.

Piani per un Attentato a Avnei Hefetz

Il Gruppo di risposta rapida – Brigate Tulkarem, a cui appartenevano Anan Kamal Afif Yaeesh, Ali Saji Ribhi Irar e Mansour Doghmosh, aveva pianificato un attacco terroristico da perpetrare nell’insediamento israeliano di Avnei Hefetz, in Cisgiordania, tramite l’utilizzo di un’autobomba. L’ordinanza emessa dal gip distrettuale di L’Aquila rivela dettagli su questa pianificazione, emersa dalle conversazioni intercettate dalla Polizia durante le indagini. In una conversazione su WhatsApp risalente al 9 gennaio 2024, Yaeesh e Munir Almagdah, capo militare delle Brigate dei Martiri di Al-Aqsa, discutono di un’azione imminente dell’unità suicida.

Procedura di Estradizione in Corso

Uno dei palestinesi arrestati è attualmente soggetto a una procedura di estradizione, richiesta dalle Autorità di Israele, davanti alla Corte di Appello di L’Aquila. La situazione evidenzia la complessità e la delicatezza delle questioni internazionali legate al terrorismo.

Nota:

L’episodio che coinvolge i tre palestinesi a L’Aquila mette in luce la minaccia costante del terrorismo internazionale e la necessità di un’azione coordinata tra le autorità nazionali e internazionali per contrastare tali attività criminose.