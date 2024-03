Terroristi Palestinesi Pianificano Attacco a Insediamento Israeliano

Il Piano Terroristico delle Brigate Tulkarem

Il Gruppo di risposta rapida – Brigate Tulkarem, di cui fanno parte Anan Kamal Afif Yaeesh, Ali Saji Ribhi Irar e Mansour Doghmosh, è stato arrestato con l’accusa di pianificare un attacco terroristico all’insediamento israeliano di Avnei Hefetz, in Cisgiordania, tramite l’utilizzo di un’autobomba. Questa inquietante scoperta è emersa dalle intercettazioni effettuate dalla Polizia durante le indagini sulla cellula terroristica. Le conversazioni tra Yaeesh e Munir Almagdah, capo militare delle Brigate dei Martiri di Al-Aqsa, avvenute via WhatsApp, rivelano la pericolosità di questo gruppo, definito un’unità suicida pronta ad agire in profondità. La minaccia terroristica sembra essere molto vicina all’attuazione del piano, secondo quanto emerso dall’ordinanza emessa dal gip distrettuale di L’Aquila.