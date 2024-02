Terza edizione Zero: acceleratore sviluppo cleantech a Roma

“Demo Day: 3 anni di Innovazione con Impatto a Zero”

Il Gazometro di Eni ad Ostiense è stato il palcoscenico dell’evento conclusivo della terza edizione di Zero, l’acceleratore focalizzato sulle startup cleantech. L’obiettivo di Zero, nato nel 2021 grazie a Cdp Venture Capital e Eni Joule, era selezionare e accelerare lo sviluppo di 30 startup in tre anni, creando un ecosistema per favorirne la crescita. Oltre a Cdp Venture Capital, hanno investito nelle startup anche LVenture Group e il consorzio di Elis, insieme a corporate partner come Acea, Maire Tecnimont, Microsoft e Vodafone.

Le startup cleantech hanno attratto il 27% degli investimenti in Europa nel 2023, evidenziando un trend in crescita rispetto al 2022. Le 30 startup selezionate da Zero, provenienti da oltre 50 Paesi, hanno raccolto complessivamente oltre 3 milioni di euro, con round pre-seed che hanno coinvolto fondi di venture capital europei.

“Co-innovazione e Sperimentazione: il Cuore di Zero”

Zero non si limita ad accelerare le startup, ma funge da piattaforma di sperimentazione in collaborazione con le aziende partner del programma. Oltre al mentoring, le startup possono avviare processi di sperimentazione (PoC) al termine dell’accelerazione. In tre edizioni, sono stati realizzati 7 PoC, dimostrando la capacità delle startup di rispondere alle esigenze delle grandi aziende e il successo del modello “industry driven” di Zero.

Zero supporta la crescita delle startup non solo dal punto di vista del business, ma anche in termini di sviluppo sostenibile. Attraverso la “Metodologia di Valutazione dell’Impatto di Circolarità e di Impatto Sociale”, sviluppata da Ergo Srl, è stato possibile misurare l’impatto generato dalle soluzioni innovative delle startup, arrivando a calcolare lo SROI (Social Return on Investment) medio pari a 4,16 per le 11 startup accelerate dalla terza edizione.

“Le Startup di Successo di Zero”

Undici startup si sono distinte nella terza edizione di Zero con soluzioni innovative che spaziano dall’efficientamento energetico all’implementazione delle comunità energetiche. Tra queste, Arxax, Climate Standard, Deentra, Dropper, Hexergy, Koalisation, Lit, Northern Light, RECO2, Sly e Solho hanno concluso con successo il percorso di accelerazione. Queste startup hanno dimostrato di essere pronte a impattare positivamente il mercato con soluzioni sostenibili e innovative, contribuendo alla transizione ecologica e digitale del sistema produttivo.

“Zero ha inaugurato la Rete Nazionale Acceleratori, contribuendo allo sviluppo di 300 nuove imprese e aggregando più di 185 partner e investitori. Un modello virtuoso che aggrega partner e istituzioni contribuendo alla crescita della nuova generazione di imprenditori della net-zero economy”, commenta Agostino Scornajenchi, Amministratore delegato di CDP Venture Capital.

